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天心吐因感情挫折「變爛泥」台韓異國婚給3個務實建議

記者陳慧貞／即時報導
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天心在「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」劇中忙於當一個好太太、好媽媽，逐漸失去自我。(圖／寬想國際娛樂提供)
天心在「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」劇中忙於當一個好太太、好媽媽，逐漸失去自我。(圖／寬想國際娛樂提供)

台灣女星天心主演「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」，劇中飾演已婚多年的前新聞主播、知名作家林智芸，也是人氣Podcast主持人，卻因忙於當好太太、好媽媽，在婚姻生活中逐漸失去自我，天心形容角色狀態就像「水淹到鼻子、快要窒息」，「如果人還能討愛的還好，感情中最怕無話可說、凝結的空氣！」

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」，近日在社群發布預告超過萬人迴響，劇中三段女性婚姻故事層層揭開現代情感的真實樣貌。天心談此次詮釋角色「林智芸」，「她應該有『討好型人格』，努力成為完美太太，深怕讓別人失望，但這種壓抑久了，變成一種麻木。」

現實生活中，天心也曾目睹朋友經歷「無愛婚姻」，她強調關鍵維繫感情的關鍵在於要自問：「和另一半是否開始不交流？對另一半有沒有失去耐心？」天心提到自己與南韓老公的相處之道：「可以發脾氣，但請減量，更要記得情緒價值給好給滿。」她獨自在台灣工作時會傳照片給身在南韓的老公撒嬌，老公也會很有「求生欲」的回覆：「人群之間我只看見妳。」讓她備感窩心。

對於如何讓婚姻維持新鮮感，天心坦言激情一定會消失，因此給出三個務實的建議：「那就一起去旅行、一起學習新事物、培養共同興趣吧！」她笑言老公太了解她的好勝心和學習欲望，即使她一開始很排斥戶外活動，卻在老公的潛移默化之下，在冬天挑戰滑雪、夏天學潛水，她忍不住笑說：「我現在甚至能默默自己搭起一個帳篷！」感情就能夠透過這些相處和學習重新萌芽，但她也提醒男性在進行這些活動時，「請耐著性子教對方、也記得多聆聽另一半想法！」

天心回憶自己在感情中也不是一帆風順，她也曾在感情失敗時變成一灘爛泥，「連飯都不吃、衣服也懶得換，朋友看了都掉眼淚」，她想鼓勵在愛情中受挫的女性：「當妳忘記愛自己、用盡全力卻找不到方向時，要記得按下『求救鈴』，不要浪費時間一個人苦撐。」她也請觀眾務必鎖定該劇，必定能對感情和婚姻有更徹底的檢視和體悟。

天心在劇中飾演已婚多年的前新聞主播。(圖／寬想國際娛樂提供)
天心在劇中飾演已婚多年的前新聞主播。(圖／寬想國際娛樂提供)
天心曾目睹朋友經歷「無愛婚姻」。(圖／寬想國際娛樂提供)
天心曾目睹朋友經歷「無愛婚姻」。(圖／寬想國際娛樂提供)

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