在英粉絲追思大S 募款在倫敦設紀念長椅

在英國粉絲自發募款,設紀念長椅追思大S。(取材自Instagram)

「一顆畫過天際的流星,將她的優雅、勇氣與溫柔,化作永恆的光芒,照亮我們每一個人。(A shooting star who turned her grace, courage, and kindness into eternal light for us all.)」—— 徐熙媛 (大S )春節 期間於日本旅遊途中逝世,令外界震驚且不捨,來自英國的粉絲自發性發起紀念大S籌募活動,將於倫敦市中心的卡文迪什廣場花園(Cavendish Square Gardens)設立紀念長椅,作為永久的思念與敬意。

據籌募平台GoFundMe內容,此籌資紀念計畫由6位旅英志願者組成,於5月9日正式發起,短短8天已募得1625英鎊(約2158美元),包含長椅、銘牌、安裝及10年維護費用,並由英國西敏市政府(Westminster City Council)全程協助,發起者也特別感謝方大同倫敦紀念椅團隊提供經驗分享,讓紀念大S的籌募計畫能順利完成。

據悉,紀念長椅與銘牌預計於8至12周內完成安裝,成為延續、紀念大S精神的一部分。而發起人也感性表示:「未來若你也曾被熙媛感動,歡迎在這張長椅前,舉杯香檳,向她勇敢又善良的一生致敬。」

不過,有網友在Threads上回應,募款是在小紅書發起,2小時就募捐成功,發起人是在英國的大陸粉絲。