在英粉絲追思大S 募款在倫敦設紀念長椅

在英國粉絲自發募款，設紀念長椅追思大S。（取材自Instagram）

「一顆畫過天際的流星，將她的優雅、勇氣與溫柔，化作永恆的光芒，照亮我們每一個人。（A shooting star who turned her grace, courage, and kindness into eternal light for us all.）」—— 徐熙媛 （大S ）春節 期間於日本旅遊途中逝世，令外界震驚且不捨，來自英國的粉絲自發性發起紀念大S籌募活動，將於倫敦市中心的卡文迪什廣場花園（Cavendish Square Gardens）設立紀念長椅，作為永久的思念與敬意。

據籌募平台GoFundMe內容，此籌資紀念計畫由6位旅英志願者組成，於5月9日正式發起，短短8天已募得1625英鎊（約2158美元），包含長椅、銘牌、安裝及10年維護費用，並由英國西敏市政府（Westminster City Council）全程協助，發起者也特別感謝方大同倫敦紀念椅團隊提供經驗分享，讓紀念大S的籌募計畫能順利完成。

據悉，紀念長椅與銘牌預計於8至12周內完成安裝，成為延續、紀念大S精神的一部分。而發起人也感性表示：「未來若你也曾被熙媛感動，歡迎在這張長椅前，舉杯香檳，向她勇敢又善良的一生致敬。」

不過，有網友在Threads上回應，募款是在小紅書發起，２小時就募捐成功，發起人是在英國的大陸粉絲。