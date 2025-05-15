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李沐自爆4年情斷 與台大學霸男友「真的分手」

記者陳穎／台北報導
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李沐出席髮品代言活動，分享自己護髮的小祕訣。(記者陳穎／攝影)
李沐出席髮品代言活動，分享自己護髮的小祕訣。(記者陳穎／攝影)

台灣演員李沐與台大電機學霸男友、Quaranteen樂團主唱兼電吉他手鄒序交往3年，但在2022年短暫分手後又復合，沒想到李沐近日出席髮用品活動，驚爆交往4年的兩人，已在去年分手。李沐強調：「我們是和平分手，沒有情傷，這次是真正的分手。」

李沐出席髮品活動，被問到男友會幫她吹頭髮嗎？她突然驚爆：「已經是前任男友了！」她去年8月出席電影「夏日的檸檬草」時還談及男友，沒想到之後已悄悄分手，大約已經分手7、8個月。她也強調：「兩人是和平分手，到現在還是好友，有事情還是會跟彼此分享，但不會再一起出去吃飯。」

李沐表示，目前她的心情已經整理好了，沒有情傷的問題，他有創作的新歌會給她聽，但這次金曲獎前男友沒有報名，至今兩人還是很契合的好友。他倆過去曾分手又復合，李沐堅定強調：「這次是真正的分手。」

李沐分享自己頭髮護理秘訣，就是要每天一定要洗頭，她說：「我髮質是粗乾又有自然捲，不洗頭會無法睡覺，也不想靠近枕頭。我曾經因為燙髮有三天無法洗頭，簡直要發瘋了。」她對頭髮有很堅持的儀式感，包含要梳頭、按摩頭皮、洗髮、護髮，她說：「我對護髮有一種莫名的堅持，護髮乳都用超多。」

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