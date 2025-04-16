詹仁雄：新一代才是娛樂的未來

出自詹仁雄之手的《康熙來了》，多年來仍穩坐華人圈經典綜藝寶座。（圖片提供／踢帕娛樂）

走進踢帕娛樂公司，彷彿踏入一個設計系學生的工作室，充滿創意與活力。《原子少年2》的冠軍男團「F.F.O」在會議室裡研究香水風味為下次活動準備，右轉到底的更衣室擺滿了從《菱格世代DD52》到《未來少女》累積下來的百套女團服，旁邊還有團員正陷在懶骨頭裡休息——創辦人詹仁雄笑著說這裡是大家最喜歡賴著的地方。

後頭，導演蘇聖正剪輯男團「VERA」的下一支影片，穿越錄音室、直播間、練舞室，最深處的會客室別具巧思，擺滿各式美食、飲料與氣球。原來，這天剛好是男團「FEniX」團員陳峻廷的生日，粉絲「救火隊」早早就準備好了一切，等待幫偶像慶生應援。

踢帕娛樂董事長——詹仁雄。（圖片提供／踢帕娛樂）

「我真的把這裡弄得太舒服了，大家都愛待在這裡混，結果久了反而不像公司，變得 熱鬧了。」詹仁雄笑著說。乍聽像是抱怨，實則滿意這樣的氛圍——眾人聚在一起玩鬧、聊些有的沒的，同時交流喜好。「他們不只透過手機交流，見面時更是深入討論，這種即時的資訊流動，對我們做流行文化、潮牌文化來說，是很大的助力。」

打造近30年的華語娛樂宇宙

從Y世代到α世代，台灣大多數人的生活脫離不了詹仁雄所打造的娛樂宇宙。

詹仁雄的娛樂版圖從電視節目做起，27歲的他已接下綜藝節目《我猜我猜我猜猜》的製作人，後續還製作了《國光幫幫忙》、《超級星光大道》、《我愛黑澀會》、《康熙來了》等經典節目，近年多齣選秀節目如《菱格世代DD52》、《聲林之王》、《原子少年》、《未來少女》也出自他手。

詹仁雄於《菱格世代DD52》拍攝現場。（圖片提供／踢帕娛樂）

當了快30年的製作人，詹仁雄並不覺得做節目本身有趣，「我是個光『我』和『你』這兩個字之間要用『和』、『跟』、『與』都要斟酌很久的人，電視節目怎麼可能有時間醞釀這些，更何況早期的節目製作常常是一大早錄影，中午送去剪接，晚上就播出。 」其中許多更是每週播五集的帶狀節目。

直到2004年，詹仁雄製作的《康熙來了》打破了傳統的綜藝節目形式，不以遊戲笑鬧，也不正經八百地採訪，而是將小S與蔡康永的性格差異和默契發揮極致，與來賓暢聊私密生活與流行趨勢，讓輕鬆閒聊的談話性節目成為主流，並出現所謂的「通告藝人」。即便節目已於2016年停播，精華片段依然流傳在YouTube、Instagram Reels等平台，始終是華人圈中最經典的綜藝節目之一。

當時台灣的影視產業正處於低迷期，與中、韓等國相比，台灣的節目預算差距懸殊。即便如此，《康熙來了》在有限的預算下，依舊能極大化娛樂效果。後來，三立電視與好看娛樂共同製作的《綜藝玩很大》將外景節目的預算提升至每集百萬，而詹仁雄的《聲林之王》更是將預算推升至每集近千萬，並邀請歌王林宥嘉和蕭敬騰擔任首席導師。

《聲林之王》打造出台灣歌唱選秀節目中最華麗的舞台規格。（圖片提供／踢帕娛樂）

「在製作《聲林之王》時我有一個目標，不希望再唱《超級星光大道》裡的那些知名歌曲，而是能向一些年紀稍大的觀眾介紹新的歌曲。」詹仁雄說，來自泰國的蓋兒與來自馬來西亞的艾薇皆是自這個節目出道，前者年僅13歲時一曲〈你啊你啊〉唱出千萬流量，後者更是連續多年入選KKBOX音樂風雲榜。

▲蓋兒在《聲林之王》中與閻奕格合唱〈你啊你啊〉與艾薇的表演片段。

▲艾薇在《聲林之王》中演唱〈你敢我就敢〉。

為追夢者搭起通往夢想的橋樑

隨著節目規模的擴大，人才的斷層問題卻成了困擾。2020年，詹仁雄製作台灣首個女團選秀節目《菱格世代DD52》時，差點找不齊舞蹈老師，「台灣太久沒有這樣的舞蹈需求，根本沒辦法與韓國接軌。其實國內有很多厲害的舞蹈團，但比完捷運杯、臺大盃後，基本上就沒什麼可舞台可以讓他們發揮了。」有本事的表演者找不到舞台，節目組則難以找到有實力也有經驗的團隊打造舞台。

詹仁雄回憶道，《聲林之王》第一次錄影時淘汰了不少選手，在第二次錄影時依然盛裝到場。他好奇地問他們來做什麼？他們的回答是，想知道接下來誰會贏得比賽。「坦白說故鄉的年輕追夢人很令人心疼，爸媽都忙著賺錢養家，娛樂對於上一輩的人來說卻是邊陲產業，但投資的決定權卻偏偏掌握在那一輩的手裡。」

《菱格世代 DD52》是台灣首個以打造女團為主軸的選秀節目。（圖片提供／踢帕娛樂）

選秀節目做著做著，詹仁雄有股使命感湧上心頭，希望能為年輕追夢者提供一個更好的平台。當一位伯樂，看著眼前的新人漸漸紅了起來，對他來說是件最有成就感的事。

踢帕娛樂的舞台與藝人能一個個真正被打造起來，公司裡的「神經病」們則功不可沒。為何稱員工為「神經病」？詹仁雄開玩笑地說，「你看他們有效率，又乖又好又聰明。」他年過知命，而公司裡最年長的員工也不過27歲。雖然如此，他不覺得和Z世代的年輕人有所代溝，畢竟再難溝通，也難不過8歲的女兒。

時代變了，娛樂也變了

「我並不對所謂的『世代』有太大感覺，反而覺得這個時代的長者，不適應自己年齡的增長，很多人到五六十歲還在做二三十歲的事。」詹仁雄說，網路世界開啟後，一切都在改變，娛樂圈也在不斷變化中。

詹仁雄舉例，現在的孩子對音樂的品味和審美，已經不再是傳統的兒歌，而是跨足各種流行曲風。「像我的女兒，你現在給她聽兒歌她會生氣！我和她最喜歡做的事就是開車的時候一起挑歌。這除了是蠻有趣的親子互動，還能大概了解他們喜歡的音樂風格。」而他正在英國求學的19歲兒子過去則是嘻哈樂迷，近年與好友們竟全都迷上了陶喆。這種跨越世代的音樂風格轉變，正是時代變化的縮影。

《聲林之王》開錄前，詹仁雄和工作人員正忙著開會、確認各項細節。（圖片提供／踢帕娛樂）

娛樂和流行文化，成為了與孩子溝通的橋梁。詹仁雄以幸島的「文化之猿」舉例，當地的猴子有著地瓜洗後再吃的文化，從一隻年幼母猴開始，其他母猴效仿，逐漸擴散至群體，如同人類的流行總是源自年輕人，這也解釋了為什麼奢侈品牌會選擇像NewJeans這樣的年輕偶像代言。「流行永遠離不開小孩、女生，還有男同志！」他笑著補充道。

剛入行時，曾有前輩提醒詹仁雄，「想抓住消費者，得先理解25至40歲的女性。」但他表示，自從韓國女團BLACKPINK出現後，市場關鍵年齡層得下修至15歲。「現在的流行音樂，視覺已然成為不可或缺的一環。韓國男團BIGBANG是這方面的先驅，他們將視覺、音樂與偶像崇拜完美融合，從此，韓國娛樂產業很有效率地打造出各種偶像團體。但他們背後都有強大的財閥支持，我們現在同樣需要大企業的加持，才能真正做到華人圈的第一，這不是空談，沒騙你。」

踢帕娛樂旗下八人男子音樂組合ARKis專輯宣傳照。（圖片提供／踢帕娛樂）

準備好，說來就來

旗下藝人的實力，唯有親眼見證才能真正理解。詹仁雄問道：「你們看過F.F.O現場表演嗎？」當大家搖頭，他便起身走到外頭，請他們準備好後就直接上場演出。

詹仁雄總愛即興考驗藝人，因為在他看來，音樂人就該隨時做好準備。像上次錄影時，節目邀請資深音樂製作人陳子鴻，現場主持人Sandra誇他歌聲動聽，陶喆則補充：「他吉他也很厲害！」話音剛落，詹仁雄便遞出一把吉他，推波助瀾地拱他即興演奏。沒想到，陳子鴻立刻從口袋掏出一枚彈片開始表演。「這就是身教的重要性，」詹仁雄說道，「說來就來，你可能不知道什麼時候會用到這項技能，但當機會來臨時，準備好的人就會顯得特別厲害。」

對於想紅的年輕人，詹仁雄的建議非常明確，「想當歌手，你得有天賦；想當演員，就要多看電影，從前輩的表演中偷學技巧；想當網紅，就必須敢講、敢秀各種風格；而想當偶像，那基本上就是出家的開始。」他強調，先搞清楚自己的定位，才能談後續的發展。在實務面上，他也提醒新人務必慎選經紀公司並仔細研讀經紀合約，「出唱片是一場投資，許多年輕人因為草率簽約，反而讓自己卡在一紙合約裡動彈不得，十分可惜。」

採訪進入尾聲，來到練舞室，F.F.O已準備就緒。音樂一響，能量瞬間迸發，肩膀擺盪、隊形變換，每個動作都精準地踩在節拍上，流暢而俐落。「各自出來solo一段！」詹仁雄開口，語氣帶著鼓勵。團員們雖然愣了幾秒，但很快調整狀態，依序上前展現實力。數千小時的訓練打底，這點挑戰，沒在怕的。

表演結束，詹仁雄隨即投入下一個行程，為即將上檔的選秀節目《大學聲》面試挑戰者們。他對候選人們說：「不用怕，這不是考試，這是一個舞台。」語畢，他馬不停蹄地前行，繼續挖掘下一塊璞玉。

下一個選秀節目《大學聲》目前正如火如荼地進行拍攝中。（圖片提供／踢帕娛樂）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）