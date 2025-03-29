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緬甸強震重創瓦城 金馬導演心繫家鄉：攜手渡過難關

記者陳穎／即時報導
「再見瓦城」劇照。(圖／前景娛樂提供)
「再見瓦城」劇照。(圖／前景娛樂提供)

緬甸28日發生規模7.7強震，連泰國曼谷、雲南都傳災情，緬甸當地至少造成上千人死亡，緬甸華僑導演趙德胤心繫家鄉，也在臉書呼籲：「您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」

趙德胤是出身於緬甸的台灣導演，也是少數以家鄉緬甸為拍攝主題的導演，他曾以電影「再見瓦城」入圍金馬獎最佳影片和導演，2016年獲頒金馬獎年度臺灣傑出電影工作者。「再見瓦城」也是柯震東重要的轉型之作，他更以該片獲得第53屆金馬影帝提名。

本次強震的震央曼德勒市（瓦城），趙德胤也非常有感及擔心，趙德胤在臉書表示：「這2年來，家鄉緬甸近70%的地方，處於戰亂。 3月28日的嚴重地震，近二百萬人受到影響。地震時，孩子們正在上課⋯到現在為止，還有數不清的受困者，正在等待被救援。」

趙德胤接著表示：「其中，都是些窮苦無依的人。截止目前為止，傷亡已無法統計。您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」呼籲幫助當地災民度過最困難的時期，並協助重建受損的家園。無論是透過物資援助還是精神支持，每一分努力都可能對受災人民的生活帶來極大改變。希望社會各界能夠共同攜手，幫助緬甸度過這場難關。

趙德胤曾獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者。(本報資料照片)
趙德胤曾獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者。(本報資料照片)

緬甸 地震 泰國

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