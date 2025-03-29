緬甸強震重創瓦城 金馬導演心繫家鄉：攜手渡過難關

「再見瓦城」劇照。(圖／前景娛樂提供)

緬甸 28日發生規模7.7強震，連泰國 曼谷、雲南都傳災情，緬甸當地至少造成上千人死亡，緬甸華僑導演趙德胤心繫家鄉，也在臉書呼籲：「您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」

趙德胤是出身於緬甸的台灣導演，也是少數以家鄉緬甸為拍攝主題的導演，他曾以電影「再見瓦城」入圍金馬獎最佳影片和導演，2016年獲頒金馬獎年度臺灣傑出電影工作者。「再見瓦城」也是柯震東重要的轉型之作，他更以該片獲得第53屆金馬影帝提名。

本次強震的震央曼德勒市（瓦城），趙德胤也非常有感及擔心，趙德胤在臉書表示：「這2年來，家鄉緬甸近70%的地方，處於戰亂。 3月28日的嚴重地震 ，近二百萬人受到影響。地震時，孩子們正在上課⋯到現在為止，還有數不清的受困者，正在等待被救援。」