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江蕙復出幕後推手？張清芳：聽說是被我逼出來的

記者許晉榮／綜合報導
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張清芳再度發揮愛心，呼籲各界為偏鄉長輩再蓋一個家。（圖／埔基醫療財團法人提供）
張清芳再度發揮愛心，呼籲各界為偏鄉長輩再蓋一個家。（圖／埔基醫療財團法人提供）

連續7年為醫護人員義唱之後，歌壇「東方不敗」張清芳又燃起更宏大的愛心，她與埔基董事長趙文崇、院長蘇世強一同出席公益記者會，期盼匯集各界善款，盡速籌建台灣埔里基督教醫院長照大樓。

為了籌措大樓的經費，張清芳決定再舉辦公益演唱會，更計畫邀來李宗盛、劉若英、胡瓜、蕭敬騰、張小燕等眾星共襄盛舉，據悉夢幻名單中也有預留即將復出攻蛋的天后江蕙，「以我跟她（指江蕙）的交情，應該是不會有問題的」。話鋒一轉，張清芳忍不住竊笑：「但我現在也不能吵她，以她的個性，她此刻一定在忙著籌備個唱。」

時光瞬間回到2023年的那場台北小巨蛋舞台，當時張清芳突如其來介紹坐在包廂的江蕙，滿心雀躍說：「我竟能請得到她！有沒有厲害？我就是想盡辦法、要逼她出來唱，退休？退什麼休？」更當眾拱了江蕙開金口哼唱2句，沒想到竟勾起江蕙復出的想念與信心。

張清芳有點自豪說：「據說，我是聽很多人說是我把她逼出來的，因為那次的氛圍，無形之中好像也逼出她想唱歌的欲望。」是否也會擔任江蕙復出大秀的嘉賓？張清芳不願多說：「人家若找我，我就滿心期待囉，若真的有受邀，那也是我的榮幸。」

江蕙即將於今年暑假展開復出個唱。（圖／喜歡音樂提供）
江蕙即將於今年暑假展開復出個唱。（圖／喜歡音樂提供）

張清芳 蕭敬騰 退休

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