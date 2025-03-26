楊祐寧樂當三寶爸 要防女兒大嘴巴

楊祐寧私下是個愛家好男人。(記者王聰賢／攝影)

42歲台灣男星楊祐寧與老婆Melinda結婚五年，育有兩個女兒，日前夫妻倆公布有了第三胎，楊祐寧以「開盲盒」心情，想要等baby出生才知道性別。近日他出席喜願協會公益大使，透露全家最後得知喜訊是大女兒Anah，「只要一講，她全校就會知道了」。

楊祐寧四歲大女兒個性活潑外向，夫妻倆要發布三胎好消息前，才突然想到沒跟老大講，果然她一知道後，就說：「我知道媽媽有貝比了，明天就要去跟老師講！」Melinda今年35歲，對身體反應敏感的她，因為莫名易累，某天凌晨到廁所驗孕，就對還半睡半醒的楊祐寧說：「我們有第三個貝比了」。

雖然曾羨慕生七個的父母，但楊祐寧被問生子上限時，答說當初買房子時，覺得只會生一個，意指誰也無法預料未來。

至於管教小孩，他跟老婆都扮黑臉，尤其注重禮貌，某次大女兒有起床氣，對奶奶講話沒禮貌，他第一次處罰女兒，要她面壁，「這件事叫處罰」，結果大女兒邊哭邊說 ：「（牆壁）這又沒什麼好看的，不好看啊！」讓他差點笑出來。

另外，男星王大陸 2月爆出逃避兵役，又涉嫌教唆黑幫毆打運將，交保後入伍服一年替代役。曾和王大陸演出實境秀「艾嘉食堂」的楊祐寧被問及此事時表情嚴肅：「滿意外的，跟我認識的他不一樣，希望給他時間好好反省。」他很生氣王做蠢事，覺得「他那天過得很不好，才會被情緒控制，做了錯誤決定，但這也不是做那些事的藉口」。