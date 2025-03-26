我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

楊祐寧樂當三寶爸 要防女兒大嘴巴

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊祐寧私下是個愛家好男人。(記者王聰賢／攝影)
楊祐寧私下是個愛家好男人。(記者王聰賢／攝影)

42歲台灣男星楊祐寧與老婆Melinda結婚五年，育有兩個女兒，日前夫妻倆公布有了第三胎，楊祐寧以「開盲盒」心情，想要等baby出生才知道性別。近日他出席喜願協會公益大使，透露全家最後得知喜訊是大女兒Anah，「只要一講，她全校就會知道了」。

楊祐寧四歲大女兒個性活潑外向，夫妻倆要發布三胎好消息前，才突然想到沒跟老大講，果然她一知道後，就說：「我知道媽媽有貝比了，明天就要去跟老師講！」Melinda今年35歲，對身體反應敏感的她，因為莫名易累，某天凌晨到廁所驗孕，就對還半睡半醒的楊祐寧說：「我們有第三個貝比了」。

雖然曾羨慕生七個的父母，但楊祐寧被問生子上限時，答說當初買房子時，覺得只會生一個，意指誰也無法預料未來。

至於管教小孩，他跟老婆都扮黑臉，尤其注重禮貌，某次大女兒有起床氣，對奶奶講話沒禮貌，他第一次處罰女兒，要她面壁，「這件事叫處罰」，結果大女兒邊哭邊說 ：「（牆壁）這又沒什麼好看的，不好看啊！」讓他差點笑出來。

另外，男星王大陸2月爆出逃避兵役，又涉嫌教唆黑幫毆打運將，交保後入伍服一年替代役。曾和王大陸演出實境秀「艾嘉食堂」的楊祐寧被問及此事時表情嚴肅：「滿意外的，跟我認識的他不一樣，希望給他時間好好反省。」他很生氣王做蠢事，覺得「他那天過得很不好，才會被情緒控制，做了錯誤決定，但這也不是做那些事的藉口」。

王大陸

上一則

不只綁頭髮、戴髮夾… 鄧超綠色美甲 是女兒新傑作

下一則

陳冠希自曝 不拒粉絲合影 但拒絕偷拍

延伸閱讀

詐王大陸女友400萬 他專挑直播主 用話術騙投資

詐王大陸女友400萬 他專挑直播主 用話術騙投資
詐王大陸女友400萬新台幣 通緝犯專挑直播主下手

詐王大陸女友400萬新台幣 通緝犯專挑直播主下手
小平頭+全身潮牌 王大陸入伍引騷動

小平頭+全身潮牌 王大陸入伍引騷動
王大陸不逃兵了 現身北車乖乖蹲地開始軍旅生涯

王大陸不逃兵了 現身北車乖乖蹲地開始軍旅生涯

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
金賽綸(右)1月曾在社群上傳疑似婚紗照。圖／摘自IG

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

2025-03-19 08:54

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查