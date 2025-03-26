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陶喆 IS BACK 新歌出爐美甲上陣：才知女生辛苦

記者梅衍儂／即時報導
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陶喆的新專輯讓歌迷期待很久。(圖／偉大文化提供)
陶喆的新專輯讓歌迷期待很久。(圖／偉大文化提供)

陶喆新歌「Stupid Pop Song」MVV出現貝殼遙控器、片尾動畫字用貝殼體寫下「DAVID TAO」，原來是大玩諧音梗「I'm 貝殼（Back）」，象徵陶喆氣勢回歸發片，陶喆也嘗試特殊指甲造型，直呼：「酷吧！第一次有做美甲的感覺，我現在知道做女生有多累了！」

MV中有AI陶喆化身成考古學家的巨幅照片，還有「普通朋友」、「找自己」MV畫面，更有滿滿自嘲味，開宗明義帶出「金曲公式」象徵符號，以不斷演化的音樂載體、逐漸扭曲變形的獎座、和距離越來越遠到最後只剩一片紙板的觀眾，暗諷流行音樂文化的藝術價值正在慢慢流失。

陶喆表示：「這真的是一支腦洞大開的MV，當初我完全信任把這首MV交給導演盡情發揮，透過導演特殊的美學與創意，添加許多趣味橋段的黑色幽默在MV裡。讓我帶領大家揭開每一層布幕背後的故事。至於MV裡面的彩蛋，就先交給你們去發現了。」

隨著新歌上架，也意味著陶喆第8張錄音室專輯「STUPID POP SONGS」即將發行，陶喆日前受邀在北京鳥巢擔任汪蘇瀧演唱會嘉賓時，在數萬名樂迷前終於鬆口：「我這次可以比較有自信地說。新專輯馬上就在下個月要跟大家見面了！」此話一出引來全場歡呼尖叫。

陶喆即將發行新專輯。(圖／偉大文化提供)
陶喆即將發行新專輯。(圖／偉大文化提供)

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