戲說從頭╱謝瓊煖陪伴失智夫對話 林哲熹感動泛淚

「歡迎光臨 二代咖啡」中，林哲熹（右起）、鳳小岳、謝瓊煖、單承矩在最新劇情裡有精采對手戲。（圖／甲普國際媒體提供）

隋棠 、鳳小岳主演台劇 「歡迎光臨 二代咖啡」，劇組公布客串卡司，謝瓊煖陪失智老伴苦尋「那個咖啡」，江宏傑 首度跨足戲劇，驚喜客串一名氣味圖書館老闆，田中千繪則扮演家庭與照顧孩子淹沒所有時間的媽媽，在便利商店喝杯咖啡是她僅有的放鬆時光。

謝瓊煖在第三集特別扮老演出陪著老伴一起尋找記憶中的「那個咖啡」，歷經身為照顧者的心力交瘁，她感性表示：「這個獨力照顧失智者的角色讓我很心疼，也能感同身受她的無助。印象深刻當時跑了好多間咖啡廳，真的像是去了一趟咖啡之旅。」謝瓊煖的精湛演出讓林哲熹相當感動，他分享：「一直以來都很喜歡瓊煖姐的演出，我記得最後一場在陽台的揭祕戲，我們在旁邊看著他們夫妻的對話，眼眶都不自覺泛淚，瓊煖姐的情感流轉很細膩又動人。」

江宏傑第一次演戲，坦言無論演戲或泡咖啡，對他來說都是不擅長的事，很害怕自己的表現會影響其他演員，為此，他提前做好功課，「因為私下我真的不會泡咖啡，有特別先和咖啡廳店員請教泡咖啡的技巧與祕訣。」好在現場有林哲熹、鳳小岳的協助讓他安心許多，「本來真的非常緊張，但他們兩位前輩都有提前和我對戲，這讓我比較放鬆和自在，真的是很好的兩位前輩。」

田中千繪分享：「當時收到劇本就很喜歡這個故事及我飾演的小建媽媽，在品嘗到又苦又快樂的咖啡世界裡，這個為了她在乎的人犧牲一切的人物，我覺得很有故事性。」笑言私下非常愛喝咖啡，原以為可以在戲裡品嘗很多好喝的咖啡，誰知因劇情因素，幾乎沒喝到。提到和林哲熹的對手戲，她透露之前看過「複身犯」就對他的表演印象深刻，「覺得他像個變色龍，演什麼像什麼，而且他在現場很自在又很自然。唯一可惜的是，我的角色出現的集數太早，克平（林哲熹角色名）還沒出師，沒有機會喝到他煮的咖啡，希望下次有機會喝看看哲熹煮的咖啡。」