侯佩岑談昔日戀情 為周杰倫做了這件事

周杰倫（左）、侯佩岑當年的戀情一度引發熱議。（本報資料照片）

從「甜心主播」轉成藝人的47歲台灣女星侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」（又稱浪姐），成為選手之一。她在節目中提到自己是雙語主播出身，之所以離開主播台，原因和曾經播報自己與周杰倫 的戀情新聞有關。

侯佩岑在節目中重現主播風采，以播報新聞的方式介紹自己，「現年47歲的侯佩岑也加入了姐姐的陣容，讓我們來看看當時情況」，接著畫面切換到正在化妝的她，笑說「我真的不知道是不是我瘋了，我覺得那是一股衝動，就像結婚一樣，就是一個衝動就答應了」。

回想過去「台灣最美女主播」的身分，侯佩岑罕見提到當年離開主播台的關鍵，她說，「是因為我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法再那麼義正嚴辭地去講一個，我都認為不是事實的那個報導了。你的故事由你自己來說，才是最準確的」。

還說，此次會來參加節目，是希望能夠突破舒適圈，挑戰不擅長的領域，「然後將這個體驗當作是禮物，在50歲前送給自己。」 侯佩岑成為「乘風2025」的一員。（取材自微博）

她不避諱講到陳年往事，製作單位在其他姐姐選唱「珊瑚海」時還刻意帶到侯佩岑的特寫，她先是睜大眼睛、表情逗趣，最後將雙眼瞇成一道彎月，全程維持尷尬又不失禮貌的笑容，她甚至面向坐在一旁的女星管樂說，「你想說什麼沒關係」，「有戲」反應引起網友熱議。

據悉，侯佩岑、周杰倫2005年被拍到同遊日本 ，曝光戀情。當時擔任娛樂新聞主播的侯佩岑，親自播報這則新聞時甜蜜表示，「現在的我還蠻開心的，我也是一個平凡的女生，平常不會刻意逃避交朋友，如果這是一個開始，我希望它是很美好的」，而她「自己播報自己緋聞」的舉動，當年一度引發轟動。