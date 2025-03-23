我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

侯佩岑談昔日戀情 為周杰倫做了這件事

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周杰倫（左）、侯佩岑當年的戀情一度引發熱議。（本報資料照片）
周杰倫（左）、侯佩岑當年的戀情一度引發熱議。（本報資料照片）

從「甜心主播」轉成藝人的47歲台灣女星侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」（又稱浪姐），成為選手之一。她在節目中提到自己是雙語主播出身，之所以離開主播台，原因和曾經播報自己與周杰倫的戀情新聞有關。

侯佩岑在節目中重現主播風采，以播報新聞的方式介紹自己，「現年47歲的侯佩岑也加入了姐姐的陣容，讓我們來看看當時情況」，接著畫面切換到正在化妝的她，笑說「我真的不知道是不是我瘋了，我覺得那是一股衝動，就像結婚一樣，就是一個衝動就答應了」。

回想過去「台灣最美女主播」的身分，侯佩岑罕見提到當年離開主播台的關鍵，她說，「是因為我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法再那麼義正嚴辭地去講一個，我都認為不是事實的那個報導了。你的故事由你自己來說，才是最準確的」。

還說，此次會來參加節目，是希望能夠突破舒適圈，挑戰不擅長的領域，「然後將這個體驗當作是禮物，在50歲前送給自己。」

侯佩岑成為「乘風2025」的一員。（取材自微博）
侯佩岑成為「乘風2025」的一員。（取材自微博）

她不避諱講到陳年往事，製作單位在其他姐姐選唱「珊瑚海」時還刻意帶到侯佩岑的特寫，她先是睜大眼睛、表情逗趣，最後將雙眼瞇成一道彎月，全程維持尷尬又不失禮貌的笑容，她甚至面向坐在一旁的女星管樂說，「你想說什麼沒關係」，「有戲」反應引起網友熱議。

據悉，侯佩岑、周杰倫2005年被拍到同遊日本，曝光戀情。當時擔任娛樂新聞主播的侯佩岑，親自播報這則新聞時甜蜜表示，「現在的我還蠻開心的，我也是一個平凡的女生，平常不會刻意逃避交朋友，如果這是一個開始，我希望它是很美好的」，而她「自己播報自己緋聞」的舉動，當年一度引發轟動。

周杰倫 日本

上一則

孫儷「換了一個新老公」 發文讓網笑翻：鄧超嚇暈了

下一則

胡歌翻版？肖戰被傳「男頂祕戀經紀人」 急喊「單身」

延伸閱讀

侯佩岑離開主播台原因曝光 「播報周杰倫戀情」壓垮她

侯佩岑離開主播台原因曝光 「播報周杰倫戀情」壓垮她
侯佩岑登陸尺度大暴衝 黑紗全透…網讚：太辣了

侯佩岑登陸尺度大暴衝 黑紗全透…網讚：太辣了
被狠甩重傷害 周興哲：多虧周杰倫救了我

被狠甩重傷害 周興哲：多虧周杰倫救了我
頂流男星澳門輸10億？周杰倫衰捲入 中國警逮造謠男子

頂流男星澳門輸10億？周杰倫衰捲入 中國警逮造謠男子

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

2025-03-16 09:05
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消