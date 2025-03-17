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觀影說劇╱李沐、程雅晨逼問戲中愛誰 黃禮豐被笑渣男

記者陳穎／綜合報導
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「器子」導演簡學彬(左起)跟片中「貴族三人組」李沐、程雅晨、黃禮豐出席粉絲見面會。（圖／華映娛樂提供）
「器子」導演簡學彬(左起)跟片中「貴族三人組」李沐、程雅晨、黃禮豐出席粉絲見面會。（圖／華映娛樂提供）

台灣犯罪動作電影「器子」將於4月上映，近期活動一波接一波，片中「貴族三人組」李沐、黃禮豐、程雅晨跟導演簡學彬齊聚西門與粉絲開心見面，百位鐵粉冒著寒風大雨排隊購票，氣氛熱烈。三人殺青後首度合體，李沐自爆大家在片場常故意鬧黃禮豐，笑說：「他的角色設定又很愛發脾氣，因為我們太熟就更想鬧他。」黃禮豐回憶有場戲被婁峻碩推倒在沙發上，坦言：「最後有點想哭。」表面上是貴公子，卻時常被打被虐，內心充滿委屈，是反差最大的角色。

在「器子」中，李沐、黃禮豐、程雅晨都是有錢人家的小孩，一起就讀貴族學校，婁峻碩則因為父母在李沐家裡幫傭的關係，從小跟李沐一起長大，原本被指派當護花使者，但兩人日久生情談起純純愛戀。這一切都讓黃禮豐很不是滋味，所以時常對婁峻碩酸言酸語，有次婁峻碩終於不忍了，直接動手還擊，他回憶那場戲滿臉委屈說：「我突然被婁峻碩推倒在沙發上，原本沒有這個設定，當下有點想哭，內心氣哭的感覺。」但黃禮豐也很感謝婁峻碩那一推，有幫助到他的角色情緒。

4人同場的戲，李沐表示拍她跟婁峻碩的吻戲時，要演出刻意在大家面前放閃的樣子，有感覺到黃禮豐跟程雅晨在旁邊準備看好戲，那一幕至今還印象深刻。但問起四人的「感情線」，李沐跟程雅晨都很困惑黃禮豐片中到底愛誰，最後在兩個女生的逼供下，黃禮豐支支吾吾說：「我應該是喜歡雅晨，但想佔有李沐。」讓眾人笑稱：「好渣男的發言」，連默默坐在旁邊的導演都傻眼。

「器子」故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

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