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觀影說劇／馬志翔演獵人兄弟 曝最恐怖獵物是這個

記者廖福生／綜合報導
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馬志翔近期參與電影「獵人兄弟」。（記者王聰賢／攝影）
馬志翔近期參與電影「獵人兄弟」。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員馬志翔近期參與電影「獵人兄弟」，在片中飾演弟弟林正。他近日接受聯合報專訪時透露，在山裡最危險的獵物是山豬，甚至聽過有獵人因獵殺惹怒山豬，最後和山豬同歸於盡的悲劇。

「獵人兄弟」片中有因打獵誤傷人的橋段，馬志翔坦言其實身邊並沒有這樣的情況，但聽到會覺得是不是在文化傳承上出問題、沒有教育好。同時馬志翔也分享，在山裡最危險的動物其實是山豬：「牠發怒是會用獠牙攻擊人的，我聽過有獵人被山豬獠牙刺進身體，最後和山豬搏鬥同歸於盡。」

馬志翔在片中從小被父親寄望傳承獵人身分，但卻活在哥哥成績優異的陰影之下。他表示，其實角色部分與自己相似：「我覺得對父親的憧憬跟我個人很像，因為我很小就失去父親，所以我一直都在別人身上去尋找父親的身影。」

也因此，自幼喪父的馬志翔，從求學到出社會，都一直在找尋那樣的父親背影，「像是求學時的籃球教練、出社會後的小棣老師，我一直在他們身上去找那個，我覺得像是父親的背影」。直到現在自己有了小孩，馬志翔也希望自己成為當時嚮往的那種父親樣貌。

談起片中最有共鳴之處，馬志翔認為是土地資源分配的議題：「很多原住民家庭都會因為土地分配不公平，最後感情散掉，但畢竟是家人其實也沒必要這樣，因為每個族群對於土地傳承的方式都不太一樣。」

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