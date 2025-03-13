替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城徐乃麟雙雙道歉

曾國城(左)和徐乃麟(右)因為替黃子佼緩頰慘遭挨罵。(華視提供)

曾國城日期被媒體問到對黃子佼 相關輿論的看法，坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，他感嘆本來期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。但他和徐乃麟的回應引發網友強烈反彈，兩人的臉書粉絲頁湧入謾罵留言，不少名人也發文譴責。

對於替黃子佼緩頰，曾國城先在13日深夜發文道歉：「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」

曾國城表示：「前兩天的媒體訪談中，由於我對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

同時他也說：「這一次也讓我了解到，如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，在未來與媒體朋友的對話上，我也會引以為戒，只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」

繼曾國城發文道歉之後，徐乃麟也不再堅持，同樣道歉：「我徐乃麟身為公眾人物，深知自己的一言一行都具負有社會責任，也自我反省對於每一件事情的發言都必須謹慎，更須多加思考，前幾天在媒體聯訪中所發表的言論，未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉。」

他說：「對於網友及社會大眾的批評指教，我都虛心接受而更知今後當謹言慎行，故從今而後非有關節目內容或有關我個人的事，我都不會再發表任何言論也不會再接受媒體訪問，再次向所有對此次言論造成不滿、心情不悅的朋友們，致上最深的歉意。」