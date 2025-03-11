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消失5年露面…54歲不老玉女蘇慧倫喊話合唱張震嶽

記者林士傑／綜合報導
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蘇慧倫(右)駐顏有術，讓張震嶽的老婆相當好奇。(記者沈昱嘉／攝影)
蘇慧倫(右)駐顏有術，讓張震嶽的老婆相當好奇。(記者沈昱嘉／攝影)

54歲台灣藝人蘇慧倫保養得宜，穩坐「玉女掌門人」之位，相隔五年推出新專輯「輕重」，她在記者會透露後繼有人，九歲兒子不只會看臉色，還有副好嗓音，遺傳到她的基因，且對表演充滿興趣，她認為喜歡唱歌很好，但現階段希望兒子重心擺在課業。

蘇慧倫說專輯製作期間，在家會檢查音檔、MV，兒子跟著聽了幾遍，便學會「抬頭紋」等歌曲，兒子雖沒給予評價，卻讓她意外發現兒子的好歌喉。而她出道35周年，擁有無數金曲，兒子明白她在歌壇的地位？她笑說應該沒概念，只知道她在演藝圈工作，「兒子現在常常沉溺在自己的小世界」。

她的凍齡外型常引起熱議，張震嶽站台時透露老婆曾好奇問他原因，問蘇慧倫只得到笑而不答的回應。蘇慧倫表示保養方式沒有改變，但近來覺得睡眠相當重要，睡飽自然氣色就好，同時自己很享受去做喜歡的事情，可謂透過心理帶動生理變化，那老公會有壓力嗎？她說老公很愛運動，「應該沒有太羨慕我（保養好），他是感到開心」。

她的新歌「我到底是怕你什麼」由張震嶽打造，但張震嶽爆料交出兩首歌只用了一首，蘇慧倫藉機邀約：「那不然再合唱！」她更坦言在作品方面比較龜毛，舉凡視覺照片、錄音過程都求盡善盡。

張震

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