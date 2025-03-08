鳥從天降吉兆… 佩甄老公連開6診所 要當業界「鳥王」

佩甄(左)和王祚軒出席醫美診所分院開幕。（圖／尼斯診所提供）

台灣女藝人佩甄和老公王祚軒醫美事業版圖再擴大，日前他們為新竹分院開幕剪綵，開心宣布下個月還要再開台中店，達到6間分院的目標。佩甄透露新竹店頭期款有台積電 助攻，她平均買進價從280到400多都有，獲利了結後入手新竹百坪店面。

王祚軒說，為了新竹展店，他們苦尋1年多，都沒找到中意的房子。但在看這間店面當天，有一隻鳥從天而降停在他肩膀上，夫妻倆直呼吉兆，因為他們主打「男性升級」手術，就是要成為業界「鳥王」。

泌尿科出身的王祚軒閱鳥無數，目前最高紀錄有客人要求增大到「圓周17公分」(約6.69吋)，還想要再升級。他也服務過男優，發現大家主要都是為了增加自信，實用與否反而是其次。他笑說自己也考慮升級，佩甄聽了直翻白眼，大喊「不需要」。

近年王祚軒頻頻到大陸出差，一度讓佩甄無法接受。現在他出國頻率減少，都是客戶有需要才會過去，打趣自己就像台積電一樣「根留台灣」。如今他的醫美診所年營收破億，還在持續招兵買馬，得意去年直營店年終發出4到6個月。

不過王祚軒並未管帳，不清楚實際到底發出多少獎金。一旁員工告知約發出台幣900萬元(約27.4萬美元)，王祚軒大吃一驚，直說以為差不多200萬(約6萬美元)。他被問到所得稅時也連連嘆氣，心疼高額稅金貢獻國庫。

雖然已經是高收入族群，王祚軒節儉個性改不掉，平時還是喜歡搭大眾運輸交通工具，也會騎wemo、ubike代步。但他對佩甄相當大方，目前佩甄手邊最貴的包就是王祚軒送的台幣60萬(約1.8萬美元)愛馬仕 包。王祚軒回憶：「我想說耶誕節快到了，就答應她刷下去。後來才知道這價格不包含配貨，實際到底多少不要再問了，我不想知道。」