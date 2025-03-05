麻衣首鬆口曝豪門婚變導火線：生小孩後關係就變了

麻衣(左)透露與王泉仁在婚後一年感情就變調。（本報資料照片）

麻衣2023年和台塑集團長孫王泉仁宣布離婚，她近日接受「鏡週刊」專訪，坦言兩人關係在她生完小孩後就產生變化，最後漸行漸遠，婚姻再也難以挽回。

麻衣和王泉仁在2014年結婚，不過僅3年就傳出婚姻亮紅燈，王泉仁常徹夜未歸，麻衣則在日本 東京獨立撫養兒子，後來2023年宣布結束9年婚姻。

麻衣首度開口指出彼此關係生變的時間點，「就是自從生小孩後，關係就開始不太一樣，好像很多夫妻會有這樣狀況。」回顧麻衣是在2015年生下兒子，等於婚才結了一年，與王泉仁之間就已名存實亡。麻衣表示，當時她生完小孩後，全心投入育兒生活，在她疲於當個新手媽媽之時變得分身乏術，無暇顧及前夫王泉仁類爭寵般的情感需求。

不過麻衣也承認，她和孩子的爸在離婚之後，關係反倒好轉，還會一起討論孩子的教育，她說：「我是覺得讓兒子全方位體驗看看各種興趣，這幾年兒子開始有自己的想法，有想做的事情或不大喜歡的，我就多讓他學習，這方面他父親也同意。」