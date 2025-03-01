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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

「季老師」離開13年回來了 方岑重出江湖當校長

記者李姿瑩／綜合報導
段鈞豪（左起）、周曉涵、方岑、寇家瑞合作電影「我的老師首部曲：燈塔水母的祕密」。(記者王聰賢／攝影)
段鈞豪（左起）、周曉涵、方岑、寇家瑞合作電影「我的老師首部曲：燈塔水母的祕密」。(記者王聰賢／攝影)

56歲的演員方岑離開螢光幕13年，近日為了公益電影「我的老師首部曲：燈塔水母的祕密」重出江湖，從老師升格當校長。她出席首映會笑稱，現在走在路上都還是會有人叫她「季老師」，而當年演出「我的這一班」的學生如今也都當了爸媽。

方岑表示，當年她從「季老師」切換角色演出本土劇壞女人，挑戰自己演技極限。但久而久之她發現失去自我，於是決定放下演藝事業，改行投入推廣水療健康事業。

這次因為電影團隊是「我的這一班」製作團隊操刀，加上「我的老師」別具教育意義，方岑才點頭再次復出。她說拿到腳本後一度心想：「我幹嘛接這個苦差事，還要背劇本，擔心該如何進去角色。」但她到了片場很快就進入狀況，僅花2天就拍完個人戲分。

可惜方岑強調，這次復出只是玩票性質，她沒有重操舊業的打算。

談到教育的世代差異，41歲的寇家瑞深有感觸，他高中時性格叛逆，總愛挑戰校規，念了5年才畢業。如今他升格當爸，反而認同校規還是有其必要性，在片場與段鈞豪、張心妍等人交流育兒經。他和段鈞豪都為了女兒成長操心，聽到前輩藝鴒煩惱女兒大了喜歡透過網路交友，2人眉頭深鎖，寇家瑞甚至立刻跟張心妍低聲討論，非常嚴肅看待孩子的未來。

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