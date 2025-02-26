我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

李威捲命案 網挖昔曾喊「看不慣欺負別人的人」：太諷刺

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)

李威在淡出演藝圈神隱10年後，近日驚爆捲入精舍命案，原以證人身分被傳喚的他，近日遭北檢掌握「神祕錄音」對話內容，讓李威與妻子瞬間轉為被告，夫妻倆晚間分別以30萬、15萬台幣交保，消息曝光令外界震驚。李威過去是男神偶像形象，不少網友也挖出他過去言論，發現過去正義感十足的他曾說「最看不慣的就是刻意欺負別人的人」，對照如今作為，網友搖頭：「超諷刺。」

網友挖出李威曾在「康熙來了」節目中提到「最看不慣的就是刻意欺負別人的人」，並稱若遇到類似狀況，又看到是朋友被欺負，不只不會客氣，還會上前保護朋友，如果看到對方已經動手，一定會將人拉開，看狀況甚至會出手「扁兩拳」，當主持人蔡康人說到：「不能好好講嗎？」李威仍不以為然：「不會，對這種人我不會講道理，我會打完再跟你講道理，打完再叫你認錯。」

節目中，李威提及自己其實很少打架，但最看不得家人被欺負，他說，有次和弟弟出去打籃球，過程中與對方起爭執，看到弟弟被欺負，他一度忍不住要挺身而出，朋友考慮他是藝人身分，擔心被外界做文章，趕緊將他拉回場邊，但事實上，李威曾被拍與他人起衝突的畫面，對比如今捲入精舍命案，令網友直呼：「超諷刺。」

上一則

關曉彤遭爆與鹿晗分手 她說「挺忙的」、陳赫幫倒忙

下一則

王祖賢在加國創業當老闆娘 「親自服務」粉絲不敢相信

延伸閱讀

台北精舍命案 李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」

台北精舍命案 李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」
精舍命案 李威夫婦涉「指導信徒隱瞞」改列被告

精舍命案 李威夫婦涉「指導信徒隱瞞」改列被告
以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣

以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣
李威涉精舍命案轉列被告 關鍵錄音「指導信徒」成鐵證

李威涉精舍命案轉列被告 關鍵錄音「指導信徒」成鐵證

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫