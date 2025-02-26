李威捲命案 網挖昔曾喊「看不慣欺負別人的人」：太諷刺

台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。(記者蘇健忠／攝影)

李威在淡出演藝圈神隱10年後，近日驚爆捲入精舍命案，原以證人身分被傳喚的他，近日遭北檢掌握「神祕錄音」對話內容，讓李威與妻子瞬間轉為被告，夫妻倆晚間分別以30萬、15萬台幣交保，消息曝光令外界震驚。李威過去是男神偶像形象，不少網友也挖出他過去言論，發現過去正義感十足的他曾說「最看不慣的就是刻意欺負別人的人」，對照如今作為，網友搖頭：「超諷刺。」

網友挖出李威曾在「康熙來了」節目中提到「最看不慣的就是刻意欺負別人的人」，並稱若遇到類似狀況，又看到是朋友被欺負，不只不會客氣，還會上前保護朋友，如果看到對方已經動手，一定會將人拉開，看狀況甚至會出手「扁兩拳」，當主持人蔡康人說到：「不能好好講嗎？」李威仍不以為然：「不會，對這種人我不會講道理，我會打完再跟你講道理，打完再叫你認錯。」

節目中，李威提及自己其實很少打架，但最看不得家人被欺負，他說，有次和弟弟出去打籃球，過程中與對方起爭執，看到弟弟被欺負，他一度忍不住要挺身而出，朋友考慮他是藝人身分，擔心被外界做文章，趕緊將他拉回場邊，但事實上，李威曾被拍與他人起衝突的畫面，對比如今捲入精舍命案，令網友直呼：「超諷刺。」