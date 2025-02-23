蘇打綠重返小巨蛋 青峰唱這首歌忍不住淚崩

青峰（右）和馨儀在台上互動逗趣，讓歌迷笑聲不斷。（圖／緒風提供）

走過休團三年及版權之爭，台灣樂團蘇打綠近日暌違九年以「蘇打綠」之名重返小巨蛋，不但斥資8000萬（新台幣，約242萬美元）打造四面台，更以四季樂章展現成軍20年的音樂樣貌，讓歌迷激動不已。

當天六人以經典招呼詞「全宇宙的朋友大家好，我們是『蘇打綠』」向現場歌迷打招呼，團長阿福說：「謝謝你們跟我們的堅持，畢竟這一路走來不容易」，還笑說沒有人演唱會一開始就喊「我們是誰」，好像七、八○年代的藝人，青峰當場吐槽：「你是說我們過氣了是嗎？」

青峰問現場觀眾是不是有人是第一次看蘇打綠演唱會，並說「只能說很可惜，你們加入得太晚了 ，這是我們最後一次巡迴」。

在「你被寫在我的歌裡」一曲中，青峰和馨儀鬥嘴連連，你來我往之中，不經意自剖心聲：「我今天情緒有點複雜。」演唱會到一半時，突有不速之客蒼蠅停在手上，青峰搞笑問牠：「你什麼意思。」然而在唱「小情歌」時，情緒無法再用牙尖嘴利包裝，青峰終忍不住落淚。

蘇打綠此次巡演每站都曝光一首新歌，台北站的新曲是「Silent Angel」；而專屬台北的壓軸曲目「Tomorrow will be fine.」則是五年前青峰個人演唱會上，與當時休團的蘇打綠團員驚喜合體、首度演唱的歌，讓全場1.2萬名觀眾動容。