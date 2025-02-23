80歲楊麗花魅力無法擋 91歲輪椅阿嬤站起來搶跟她結婚

楊麗花穿的金黃色長版大衣，如龍袍加身和粉絲見面。（記者王聰賢／攝影）

80歲「歌仔戲天王」楊麗花近日舉行「2025年全球花迷會」，她凌晨3時就因煩惱而醒來，擔心「這麼多年沒出來，觀眾不知還在不在？」結果場內場外擠爆，一名91歲的郭奶奶甚至從輪椅上站起來，大批影迷的熱情讓她感動到要噴淚：「活到幾歲都會出來，不會放棄歌仔戲，這是我一生的使命！」

當天楊麗花身穿夏姿金黃色長版大衣，如龍袍加身，經查要價79800元（新台幣，約2417美元），還稱胸前的項鍊是「保身的寶劍」。楊麗花身上珠寶總價破千萬，身邊有兩名高大的保鑣護駕，陳亞蘭搞笑說：「因為阿姨身懷巨款。」

楊麗花年齡雖然已邁入8字頭，但記憶力驚人，可以念出粉絲名字，最後唱歌仔戲國歌「身騎白馬」時更是中氣十足，肺活量極為驚人。她透露最近有點咳嗽，眾人馬上關心她身體狀況，只見楊麗花神采奕奕回說：「很好！看到觀眾就好了，演戲的人都不會生病。」

今年春天楊麗花將出版新書「如有神在：楊麗花與她的時代」，10月在宜蘭傳藝中心有楊麗花文物大展，冬天則會推出已拍攝四年的紀錄片「世紀初戀 楊麗花」。無論是「世紀初戀」或是「如有神在」，楊麗花都非常喜歡，在新書部分，楊麗花也特別交代作者「要寫出最真實的我，不要讓人覺得做作，一點點浮誇都不行 」。

花迷會現場湧入許多死忠粉絲，一名91歲的郭奶奶原本坐在輪椅上，見到楊麗花十分激動，活到這把年紀竟能見到偶像；楊麗花接著走向舞台另一側的蘇奶奶，蘇奶奶當眾告白：「就是想嫁給妳啦。」結果郭奶奶急了，直說：「不行，我要過去！」身邊的人回她「不方便」，結果郭奶奶竟然當眾站起來了。 楊麗花（左）的魅力，讓坐輪椅的奶奶都站起來了。（記者王聰賢／攝影）

此時連主持人鍾欣凌都驚嘆：「這真的是如有神在啊。」另外高雄來的洪小姐則送上鑲黃金的相本，楊麗花打算將它放在宜蘭傳藝中心，代代流傳。