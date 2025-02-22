65歲才開頻道業配接不停 胡瓜：起因電視台已無誠信

胡瓜為了節目展開第一次獨旅，一個人在福隆車站吃便當。(下面一位提供)

被政府認證的「老人」，台灣資深主持人65歲的胡瓜、70歲的白冰冰陸續在去年、今年投入YouTube 創立自己的頻道，明明到了可以頤養天年的年紀，為何還要如此賣力拚搏？胡瓜坦言，「是因為不想被電視台操控生死」。

胡瓜過去20多年在民視維持周六、日兩個黃金時段主戰場的當家地位，行有餘力再搭配幾個有線遊戲或談話節目，從沒想過有一天自己會跨領域成為一名網紅，直到白冰冰去年重返民視踢掉他周六時段，那一刻他下定決心，意外讓危機成了轉機。

他自掏腰包投資成立「下面一位」頻道，剛開始外界都認為他極可能雷聲大雨點小，做一陣子就放棄了，畢竟，這些年跨足YT的藝人川流不息，卻甚少堅持到最後的。

沒想到綜藝大哥花了不到短短1年，竟已累積將近30萬粉絲，他的目標是破百萬，還許諾破百萬時要送出一輛特斯拉。

在演藝圈打滾了40年，世代改變讓胡瓜過去深信的電視台早已昨是今非，他說，「早就不是萬年電視台了，他們想理你就理你，節目想停就停，就算簽了合約也沒用，哪有什麼誠信可言」，因為白冰冰，助他成功踏出第一步。

別看他去年滿65歲被政府認證領了「老人卡」，工作上，他從不因江湖地位崇高而自我侷限，「下面一位」在摸索過程中發來不少大牌，流行歌手、知名演員，甚至各綜藝大哥都上節目，但最終發現虐待胡瓜是觀眾最愛看的選項。

大家愛看他被逼著一個人汗流浹背爬象山、沒有方向感的迷失在捷運站，甚至一個人帶娃，製作單位極盡虐待之能，「有次颱風天，他們要我去金山萬里，我看著風雨飄搖問他們這要拍什麼，結果這麼簡單的播出來竟然破40萬」。

胡瓜在自己頻道中體驗各種人生第一次，包括搭捷運。(下面一位提供)

胡瓜的心態是成功的關鍵，他從「綜藝大集合」過去20年跟民眾打交道經驗中深知，「寵粉」須擺在首要位置，送粉絲禮物、跟民眾親切互動，在他身上，你看不到平時出門前呼後擁的他端架子，還因此改變原來固化的思維模式。

他笑說，「我常遇到年輕人，他們會說『你懂什麼』，很多事確實我們不懂，經過這一年多的交流，彼此互相學習，這也是我在傳統電視跟網路新戰場不斷互動明白的，不僅電視台要改變，我們也要跟著年輕人改變」。

他認為，如今位居電視台高層，和擁有權力決定節目生死的人，都不是真正了解節目怎麼做的人，「他們跟真實世界是有距離的，但我不會因此而去嘲笑他們」。

而且網路真是一個無法用原有觀念去理解的領域，他頗有心得說，「你覺得跟誰訪談會有高收看率，結果沒有，而你覺得看起來很普通的，竟然數字超高，像我跟黃西田加起來100多歲了，竟然130多萬點閱，和翁倩玉也破40萬」。

65歲的胡瓜(右)和76歲的黃西田搭捷運去吃小吃，點擊率破百萬。(下面一位提供)

胡瓜(右)和翁倩玉相見歡，竟破40萬粉絲觀看。(下面一位提供)

網路那端的觀眾，你完全看不到，也猜不透，過去我們認為看網路的多半是年輕人，會猜年輕人喜歡的內容去做，後來這兩年，看網路的年齡層也逐步墊高，否則76歲的黃西田、75歲的翁倩玉，為何會吸這麼多粉觀看。

胡瓜從未被年齡綁架，是他縱橫演藝圈超過40年不被淘汰的原因，他懂得各種嘗試去發掘粉絲要的是什麼，從而去調整方向，這絕非易事，而這些，如果他沒跳到網路做節目，也許不會看得如此通透。

「下面一位」運作一段時間後，收入分3個來源，一是YouTube的點擊分潤，二是各廠商業配置入湧入，三是他賣各種周邊商品例如「下面一位」帽T、水壺和萍水相逢包包。3月還要辦小型見面會，跟粉絲面對面寵粉。

胡瓜說，每集的成本約4、50萬元(台幣，下同，約15,250美元)，但業配已經排滿，收支早已打平，從此以後，他無需別人操控，就擁有一個獨立的媒體發聲環境。最近他辦了「鑽石舞台之夜演唱會」，4個月內要賣9千張門票，都是在自己頻道裡宣傳。

而另一個「高齡」投入YouTube當網紅的，是今年70歲的白冰冰，這個年紀當YouTuber，已經是演藝圈裡天花板級，她不諱言靈感來自胡瓜，說工作最怕一成不變，為了跟上年輕人、玩出新哏，她逼自己要投入接觸各種流行。

白冰冰為了自己的節目，跑到宜蘭去泛舟。(白冰冰提供)

因為才剛加入戰局，目前上架兩集，她跟胡瓜風格不同的是，主打人海戰術，帶著電視節目中的固定陣容，大隊人馬赴民宿度假，幕後從攝影師、燈光、助理、成音超過10人，光交通、食宿就燒掉百萬。

無論胡瓜或白冰冰，都把演藝工作當成終身事業，當一般人65歲退休的年紀，卻是他們選擇另闢戰場的時刻，背後是他們想拿回自己工作主控權的真正目的，過往許多年輕藝人嘗試在YouTube試水溫，都在前期還沒摸清楚方向時就心冷離開，胡瓜的成功、白冰冰的誠意，都可為借鏡。