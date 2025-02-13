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鬆口與蔡岳勳已離婚5年 于小惠：下半生想自由

記者趙大智／綜合報導
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蔡岳勳（右）和于小惠離婚後仍維持不錯關係。（取材自臉書）
蔡岳勳（右）和于小惠離婚後仍維持不錯關係。（取材自臉書）

台灣藝人49歲于小惠2023年進北榮開顱摘除腦瘤，動刀前寫好遺囑，所有遺產全歸長女蔡牧霏。于小惠接受本報系聯合報專訪時說：「牧霏負責任又成熟，只有她知道怎麼照顧弟妹，我信任她。」就連手術前家屬免責聲明都由年僅20歲的蔡牧霏簽的。如此重要場合獨缺蔡岳勳，于小惠鬆口兩人已於2020年簽字離婚。

于小惠23歲時跟大她7歲的蔡岳勳交往，2個月就閃婚，共生了2兒2女。蔡岳勳和柴智屏聯手讓「流星花園」成為台灣偶像劇經典，而于小惠擔任製片和編劇，夫妻成立普拉嘉國際意像影藝公司，於公於私都有極強連結，難以斬斷。

于小惠說：「我們是赴大陸之後分開的，就慢慢沒交集了。主要是我啦，我這輩子都在家為他、為這間公司工作，下半生想自由一點，想過我的日子。」

開顱切除腦部腫瘤時，蔡岳勳因為拍戲不在台灣，于小惠說：「有通知，他有去拜神、捐款，開刀前打來說『我昨天幫妳唸了2部經文』。」也謝謝他很努力在賺孩子們的學費。

4個孩子都知道、都接受，也很和樂，蔡牧霏甚至在父母離婚那年在背上刺了太陽和月亮依偎的圖案，太陽代表媽媽，月亮代表爸爸。日前蔡岳勳4小時快閃，下午1點到台北，5點半就飛回橫店繼續導戲，于小惠坦言超感動：「他陪著牧霏拍照，帶出情緒，就像以前教公司藝人那樣投入。」

于小惠近日露臉，氣色不錯。（取材自臉書）
于小惠近日露臉，氣色不錯。（取材自臉書）

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