方文琳罹癌突曬「白髮自拍」 陳美鳳招認戴帽真正原因

方文琳上傳冒出白髮模樣。（取材自臉書）

有「玉女 掌門人」封號的女星方文琳向來保養得宜，去年9月卻自爆罹患食道癌，引發網友粉絲關注，她平日會在社群分享生活點滴，近日卻上傳一張白髮自拍照，引來68歲「最美歐巴桑」陳美鳳關心，親揭經常戴帽的背後原因。

陳美鳳私下經常戴帽現身。（取材自臉書）

方文琳10日在臉書 發文曬出自拍照，只見她坐在窗邊，在陽光映照下，頂上的絲絲白髮清晰可見，透過照片流露歲月痕跡，她發文道：「好幾個月沒染髮了，白髮、老花眼鏡，不工作的時候就這樣吧，接受自然就會自在」，並搭配分享王菲 的歌曲「世界贈予我的」，直呼這首歌是每日必聽歌曲，感性寫下「感謝所有的一切」。

方文琳樂觀面對歲月的流逝，引來網友回應，紛紛留言「真的有時候真的不想染就讓他白去」、「成為自己最喜歡的自己，幸福無人能比」、「自然美，文琳一直這麼美麗的」、「年齡增長自然就有白髮，很自然的事，保持自然最美」，值得一提的是這篇貼文引來好友陳美鳳的關心，還寫下「美，白髮不多阿，我比較多，我出門都帶帽子因我不想常染頭髮」，方文琳也親自回覆「我也是，只要白髮冒出，出門就開始戴帽子」，並大讚陳美鳳「阿姐怎麼樣都是最美的」。

方文琳熱愛運動。（取材自臉書）