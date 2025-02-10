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打電波被批「網紅臉」 陳喬恩回應：我沒整容

記者陳慧貞／綜合報導
陳喬恩分享美照卻引來熱議。（取材自微博）
陳喬恩分享美照卻引來熱議。（取材自微博）

陳喬恩日前和老公回馬來西亞過年，也在社群曬出一系列生活近照，坦承過年前去打電波，導致自己「臉腫1個多月」，沒想到她臉蛋膨脹的話題衝上微博熱搜，甚至被酸「整形」、「整成網紅臉」，對此，陳喬恩親自發聲回應兩大爭議，怒槓酸民：「莫名其妙。」

陳喬恩9日在微博發文曬出美照，開頭就解釋「電波就是熱麻吉」，解釋自己因為是易腫體質，打了電波以後腫了1個多月，因此只好透過修圖APP調整過後再發出，先前她還開玩笑：「我打算明年過年，我就待在台北不要見人了吧。」豈料，一系列美照被說「整形」，她強調：「電波其實不算整形，消腫之後就會恢復。主要是皮膚緊緻的一種保養機器。」對於有人酸她「整成網紅臉」，她則回擊「反正怎樣都會有人說，雖然我沒有整容，但我尊重每個人發言的自由。」

有人扯出陳喬恩日前發聲嗆網紅疑似虐狗的事件，質疑她「有錢打電波，幹麼不捐錢給流浪動物？」陳喬恩也硬氣回應自己有定期捐錢或捐糧食，並反嗆酸民「電波一年保養一次，不了解兩者為何混為一談」，提到自己在IG分享美照，卻引發話題衝上熱搜，她直言：「我是發在外網，熱搜就這樣來了，我也是莫名其妙的」對此大感無奈。

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