「瘋狂想念不丟臉」蔡康永思念大S 朗讀小說4度哽咽

蔡康永憶及好友大S，數度哽咽。(記者王聰賢／攝影)

蔡康永是大S 生前好友，失去她對他來說已是至痛，日前他出席台北書展，以「有特殊意義的人們」為題，和日本 知名作家吉本芭娜娜展開對談，朗讀其中一篇短篇小說時，才開口就哽咽了，全程沒有提到大S，但話裡卻全是大S，他一共停下來四次，甚至無法言語。

他記者會前表明不接受採訪，但主題「有特殊意義的人們」剛好符合他的心境，在吉本芭娜娜旁邊，他讀起她「廚房」作品裡的短篇小說「月影」，「人在面對重大失去之後，如果他非常想念這個人，有什麼辦法可以…再見到這個人」，此時已哽咽落淚，現場書迷響起掌聲為他加油打氣。

蔡康永坦言：「芭娜娜的小說，把一切我們需要被安慰的事情埋伏在真實的生活裡面，我們似乎得到了一個安慰，覺得在我們這個一成不變的日常生活中，命運所帶來的神奇時刻，是有可能會發生的，雖然我們有可能一輩子都遇不到那樣的時刻」。

蔡康永多次落淚，「芭娜娜的小說告訴我們，如果失去一個人，就在我們想念他想念到快要發瘋的時候，在她的小說裡可以看很多跟你一樣的人做著一樣瘋狂的行為，得到很大的安慰，你知道，這麼瘋狂地想念一個人並不是很丟臉的事情」。

當年他跟小S 主持「康熙來了」，每回小S去生產，都請大S來代班，蔡康永和大S的組合也爆出不少火花，所以大S噩耗傳來時，他寫下「我要想像你仍然安好的生活著…是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候」。