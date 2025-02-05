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大S徐熙媛骨灰傳已抵台灣 私人包機護送她回家

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大S徐熙媛骨灰傳已抵台灣 私人包機護送她回家

記者林怡秀／即時報導
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大S骨灰傳出已經返台。(本報資料照片)
大S骨灰傳出已經返台。(本報資料照片)

大S(徐熙媛)日前在日本流感病逝，享年48歲，她原本傳出6日由妹妹小S（徐熙娣）和老公具俊曄護送回台，但據「自由時報」報導，大S骨灰台北時間5日已經由VistaJet的私人包機運回台灣，落地松山機場。

外傳大S靈堂將設於龍巖民權會館，親友們也還在討論告別式相關事宜，希望能平靜送她最後一程。

大S和具俊曄情牽多年，雖如今天人永隔，但緣分仍是外界佳話，有一說2人是在蘇慧倫演唱會上認識，她間接成了媒人。不過蘇慧倫今日出席電台宣傳活動，被問及此事，她有些疑惑表示不記得大S有來，可能是外界記錯了。

蘇慧倫為新專輯「輕重」到電台宣傳，盛傳她2010年演唱會邀請具俊曄擔任嘉賓，大S也到場，2人因此結緣。對此，她說應該是誤會，「就我所知好像不是真的，和大S也真的沒有私交」，對於大S驟逝，她感慨表示：「真的嚇一跳，覺得太突然了，希望她的家人節哀，大家都要好好照顧自己。」

大S和具俊曄結婚不到3年便離世，令外界相當惋惜，蘇慧倫則表示：「這個時候可以轉念，她離開前享受了愛情，過得很幸福。」蘇慧倫現場也揮毫寫下「惜」一字，盼大家都能珍惜所愛，並迎接未知與變動。

談及人生「輕重」順序，蘇慧倫坦言：「因為年齡的增加，不可知的事情愈來愈多，我好像是愈來愈不怕，有了人生歷練後，把人生看成一段旅程，發現真的沒有什麼好怕。」

大S 具俊曄 徐熙媛

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