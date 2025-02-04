眾星不捨追悼 林志玲：永遠記得大S的美好

林志玲(右)與蔡康永，與大小S都有私交。(取材自微博)

大S （徐熙媛）在日本因流感猝逝，享年48歲，演藝圈好友紛紛發聲哀悼，多年閨密阿雅（柳翰雅）悲痛發文，回憶上次聚會還在算已相識30多年，沒想到竟是最後一次相聚：「妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」黑人陳建州也表示：「我們的心都碎了，非常非常難過，我們會永遠記得她！」

同為S幫好友的吳佩慈哀傷透露，她從北海道到東京準備和S家人會合，沒想到竟親眼目睹大S驟逝，讓她心情難以平復，在醫院和小S哭成一團。賈永婕日前才剛和大S出席王偉忠女兒歸寧家宴，還帶著老公和大S夫妻合照，她發文悼念「我好難過、好震驚無法接受，捨不得妳」。

林志玲 和大S是多年好友，她的經紀人向本報透露，「姐姐真的太難過了」！林志玲表示：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」和大S合作過「泡沫之夏」的黃曉明 則坦言自己還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。

楊丞琳跟大S因演出偶像劇「流星花園」結為好友，她透過經紀人回應：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣分讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」演出「道明寺」的言承旭也對大S喊話：「謝謝遇見妳。」