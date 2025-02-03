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大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

曾之喬曬小手手拜年 曝年前已經產子

記者陳慧貞／綜合報導
曾之喬喜迎兒子誕生，曬拜年照祝福新年快樂。（取材自臉書）
曾之喬喜迎兒子誕生，曬拜年照祝福新年快樂。（取材自臉書）
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

台灣女星曾之喬和辰亦儒結婚四年，去年8月無預警宣布懷孕喜訊，大年初五開工日，曾之喬在社群曬出兒子小手握「福」照，開心直呼：「兒子來和大家拜年囉！」曾之喬和老公辰亦儒對於懷孕、兒子預產期，一路低調到家，看來兒子應在過年前出生，她提到：「過年期間的重心都在帶孩子，有點辛苦，但更多的是感到十分幸福。」

曾之喬過年期間忙照顧新生兒，和兒子談戀愛。（取材自臉書）
曾之喬過年期間忙照顧新生兒，和兒子談戀愛。（取材自臉書）

為了保護隱私，曾之喬突然宣布懷孕、舉辦揭曉寶寶性別派對，對於生產過程、正式升格當媽，她一概沒提，迎接寶寶的到來，她也僅日前在設群寫下過去一年因懷孕，收穫許多幸福，同時也面臨許多挑戰，透露賀爾蒙造成的情緒波動、孕吐，還有寶寶的健康狀況，身邊親友過多的叮嚀，和家人或共同照顧者對養育寶寶的理念不同，面對身材變化的焦慮、身體數不清的疼痛等，從懷孕到生產到照顧寶寶，一路上她用心學習，經歷身體和心理的不適，只能告訴自己：「妳已經做得很棒了喔，辛苦妳了，真的超棒的喔。」

由於過年期間都在照顧兒子，曾之喬坦言這幾天收到許多新年祝福的訊息，也因新手媽咪事多，無法一一回覆，笑說：「因為我忙著跟兒子談戀愛，還請大家見諒。」雖然辛苦，但多的是甜蜜與幸福，她特別挑了迎財神的初五發出升格當媽咪的好消息，形容和老公過著「新手爸媽甜蜜蜜的日子」，同時曬出兒子甜蜜的小手手，「謝謝所有親朋好友的祝福和紅包，恭賀新禧、開工吉祥。」

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