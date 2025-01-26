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小年夜前夕喪父 台藝人林葉亭悲痛哭喊「爸爸可以回家了」

記者林怡秀／即時報導
林葉亭（右）和兒子出面受訪。(圖／讀者提供)
林葉亭（右）和兒子出面受訪。(圖／讀者提供)

台藝人林葉亭85歲父親今被發現，遺體已抵達二殯，目前正在相驗，林葉亭在兒子陪同下受訪，她表示關於父親的死因和死亡時間還在等檢察官相驗，「但也算是水落石出，爸爸可以回家了」，她自責是她沒照顧好爸爸，忍不住當場落淚，場面令人鼻酸。

雖然沒有等來好消息，但兒子安慰林葉亭，認為外公的靈魂已經得到自由，她也相信爸爸現在很開心，因為爸爸離失蹤地點其實並不遠，被發現的水池也不深，她坦言不知道爸爸為何會走到那裡，「其實那些地方我們都有去找過，但都沒有聞到味道，我也不知道怎麼說」，她很意外當時這地點附近來回搜了許多遍，卻沒任何發現，值得安慰的是，爸爸離開的面容依舊帥氣，稍稍讓她覺得寬慰。

她透露有請朋友幫她卜卦爸爸的下落，朋友告訴她，爸爸會讓她看到，果然她是家族裡第一個見到爸爸的人，她回想爸爸走失那天，她剛從義大利抵台，還跟爸爸說等等要去看他，「爸爸說好啊，妳出國回來了喔，媽媽說他還記得我出國，結果你怎麼沒等到我就自己出去了」，她說到這裡忍不住痛哭失聲，但既然結果已經如此，也只能接受，好好照顧媽媽，她也希望新年大家別再關注這麼悲傷的新聞，多回家陪伴爸媽，喪親之痛，還需要時間才能平復。

義大利

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