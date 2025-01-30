台灣全能女藝人盤點 她們幕前幕後都精采

劉若英。（取材自微博）

台灣戲劇、電影近幾年大爆發，人才輩出的影視圈不僅有實力演員們，才華洋溢的女明星也開始當起導演或製片，雖然跨界轉型對她們來說壓力不小，但她們卻靠著自身獨到的眼光證明自己，網路媒體透過輿情分析軟體，盤點出台灣多位轉戰幕後、斜槓人生大放異彩的藝人。

劉若英 身兼導演與作家

歌手身分的「奶茶」劉若英唱紅「為愛癡狂」、「後來」等經典情歌，還創下女歌手巡迴演唱會單年最多場次的個唱紀錄；在歌壇上占有一席之地的劉若英也是出色的演員，在「我的美麗與哀愁」的女主角，同年演出張艾嘉 的電影作品「少女小漁」，獲得1995年亞太影展最佳女主角獎。

劉若英還是身兼導演與作家的才女，2017年執導的首部電影處女作「後來的我們」，劇本改編自她所寫的一篇短篇故事，榮登華語影史上最賣座的女導演之一，成為少數編、導、演、唱項目皆入圍 過金馬獎的藝人。

蔡淑臻。（圖／伊林提供）

蔡淑臻 名模到演員封后

從名模轉戰演員，先在「犀利人妻」嶄露頭角，接著以「鑑識英雄」、「噬罪者」等作品多次入圍、抱得金鐘獎女配角；2023年以「村裡來了個暴走女外科」奪下金鐘影后，除了演戲，她也朝戲劇製作邁進。

49歲的蔡淑臻完全看不出歲月的痕跡，她在採訪中曾表示，「模特兒跟演員就是天跟地的差別，模特兒展示產品，所以要盡量把自己縮到最小；但演員得展示角色，反而要把自己放到最大。」網友紛紛讚嘆道，「實至名歸無懸念！轉型非常成功」。

曾寶儀。（記者吳致碩／攝影）

曾寶儀 星二代10項全能

父親是香港知名藝人曾志偉，身兼主持人、歌手、演員、作家、監製的曾寶儀算是星二代；大學對影視圈幕後工作有著濃厚的興趣，畢業後就隻身到香港擔任場記、助理、企劃、執行製作、副導演、助理主持等工作，最終仍從幕後走到幕前，以新聞節目的主持人出道，接連主持許多大型綜藝節目，迅速成為台灣一線主持人。

近幾年除了主持與拍戲，也在台灣成立公司擔任製片，出品過「九降風」、「殺手歐陽盆栽」；2023年則首度監製電影「愛情城事」，獲選為金馬影展的閉幕片。

張艾嘉。（記者沈昱嘉／攝影）

張艾嘉 創作成就跨地域

張艾嘉19歲從影，半個世紀以來主演過近百部電影，她的暱稱從「小妹」到現在的「張姐」，創作成就跨度超越地域，亦兼顧電影多重向度，在演員、編劇、導演、電影監製等身分的轉換游刃有餘，不僅獲得多次金像獎、金馬獎影后，也曾任第六屆金馬影展執行委員會主席。

張艾嘉去年又憑電影「女兒的女兒」拿下多倫多國際影展「榮譽提名獎」及金馬61最佳原著劇本獎，她對電影的熱愛，讓她在影壇創造了的輝煌的成就。

嚴藝文。（記者吳致碩／攝影）

嚴藝文 執導自己的故事

2024年的必追台劇「影后」是由演員出身的嚴藝文執導，也是嚴藝文本人的故事；劇中的入圍六次金鐘才拿下最佳女主角獎，這些經歷就是造就「影后」成功的主要原因。今年嚴藝文的討論度也幾乎來自於該影集的推出，上架當周11月7日至11月17日間累積高達2449筆聲量。

嚴藝文從小就熱愛表演，拍戲20年讓她看盡現實，因此決定轉戰幕後；她為了「俗女養成記」甚至拿母親的房子向銀行抵押，所幸在開播後收視與口碑都取得爆炸性的成績，不但創下華視13年以來自製劇最佳收視成績，更拿下金鐘包含年度獎項「迷你劇集獎」等三項大獎。

林心如。（記者吳致碩／攝影）

林心如 任製片人連獲獎

林心如以電視劇「還珠格格」紫薇一角廣為人知，之後接連參演多部電視劇，2009年成立「林心如工作室」開始擔任製片人，首部製作及主演的電視劇「傾世皇妃」，最高收視率創下2.28%。2015年返台製作電視劇「16個夏天」獲得金鐘三項大獎。

之後的「華燈初上」在社群平台創造極大討論度，更入圍金鐘11項大獎；緊接著推出的「有生之年」，在第59屆金鐘獎橫掃六項大獎，林心如可說是轉型幕後最成功的演員之一。