藝人餐會 白冰冰曝跨足網路節目 孔鏘腳腫怕截肢
白冰冰率多名藝人出席歲末感恩餐會，再次懇求全民幫忙協尋林葉亭的父親。白冰冰能體會親人失蹤的焦急，當年她失去愛女白曉燕，期間整整14天不吃不喝，一度夢到女兒哭著回來，怎知竟是愛女頭七入夢。
白冰冰看到林葉亭因為85歲的失智父親走失而擔憂，完全感同身受，所以幫忙發文、發聲，呼籲全民協助留意。
而白冰冰新年另有的新計畫，以69歲的高齡轉戰網路，節目「誠懇逗陣」（台語諧音『先睡一起』）目前已經錄了2集，製作費已破百萬元。她想跟上潮流趨勢，預計呈現名人豪宅開箱，和介紹特色民宿飯店。
至於民視招牌節目「超級冰冰show」有邀約朱海君，但尊重朱海君的意願。她說：「我鼓勵她出來唱歌，要賺錢養小孩，給小孩念書，沒什麼不好的。」她認為朱海君在NONO出事後仍不離不棄，是很多女生是做不到的。
66歲的孔鏘也到場，透露最近生了怪病，右腳腫如麵龜。大家看他不良於行，紛紛上前關切，孔鏘無奈表示，已經看了3家醫院卻查不出病因，現在只能吃抗生素控制，擔心最壞可能面臨截肢。
孔鏘懷疑是自體免疫力下降導致，因為他常常超時錄影，每次進「超級冰冰show」棚，一錄就是16個小時，因為伴奏右腳在一天之內要踩上萬次踏板。
他本來就是糖尿病族群，生病後康復速度緩慢，光椎間盤突出就看了10幾次醫生。他自認是聽話的病人，都會配合醫囑復健。眼看著就要過年，孔鏘只希望右腳可以盡快消腫，畢竟孫子還小，要看著他健康長大。
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