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陳鴻母親失智每天仍幫他洗內褲 「她為我而活」

記者葉君遠／專訪
陳鴻(右)侍母至孝，每天都會帶她到處走走。（陳鴻提供）
陳鴻(右)侍母至孝，每天都會帶她到處走走。（陳鴻提供）

陳鴻83歲的母親突罹患中期失智症，他自封媽寶男，如今過了60歲了還會拎著媽媽到處走跳，「她什麼都忘了，卻仍記得每天幫我洗內褲，可以說我活著的每一天，她都在為我而活」。

林葉亭失智父走失多日，陳鴻的母親也在去年初確診同樣病症，腦海中的橡皮擦正不斷擦掉她過往記憶，如今無法記得前一天發生的事，瓦斯開了煮東西轉身就忘了，易怒、失去平衡感，還無法表達內心情緒，陳鴻不找看護，盡力當個孝子天天陪伴。

他說，「我人生中的低潮，都是我那無可救藥的樂觀母親幫我撐起來，我失戀時、被騙2千多萬時，她總默默陪著我，常一句話『沒關係，失去時業也被帶走了』讓我寬心，如今她像個孩子，我只盼時時牽著她的手，連朋友邀約我都問對方能否帶媽媽一起」。

陳鴻自封媽寶男，到60多歲都離不開母親，他自招，「其實我謊報年紀多年，維基上的數字是當年經紀公司為了讓我進演藝圈的人設少報3歲，但無論我多少歲，母親每天半夜都會來看我有沒有踢被子，幫我準備茶水，甚至幫洗內褲，我從不覺得這樣丟人」。

多年前他看到林志玲母親吳慈美失智惡化快速，因為外婆也有同樣症狀，沒想到有一天也在母親身上發生。父母離異多年，前幾年父親突然回來相聚同住，不久他堅持赴大陸南京生活，身為孝子，他只能兩邊跑兩邊問安，「很折騰，但也沒辦法」。

他知道母親有一天會完全忘記所有，像跳進多啦A夢的時光機裡穿梭，「我正在跟上帝爭取時間，感謝她如今還能走，還能記得我」。

陳鴻(右)侍母至孝，每天都會帶她到處走走。（陳鴻提供）
陳鴻(右)侍母至孝，每天都會帶她到處走走。（陳鴻提供）
陳鴻(左)說，小時候媽媽照顧他，如今就算老了，他也會全力照顧母親。（陳鴻提供）
陳鴻(左)說，小時候媽媽照顧他，如今就算老了，他也會全力照顧母親。（陳鴻提供）

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