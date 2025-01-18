李玟50歲冥誕 月光愛人雕像紀念 母淚崩

「永遠的月光愛人」的紀念雕像。（記者王聰賢／攝影）

華人天后CoCo李玟 2023年離世，她50歲冥誕在李媽媽的主動提議及2位姊姊尋覓下，決定在台灣依山傍海、風景優美的金寶山碑林名人區建立紀念雕像公園，並且以她當年在奧斯卡 上獻唱的電影「臥虎藏龍」主題曲中文版「月光愛人」為靈感，設立了一尊名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像。

李媽媽、大姊Carol、二姊Nancy都特別飛到台灣，CoCo生前合作的資深音樂人姚謙、知名YTR那那大師也到場觀禮，現場還有百位來自美國、香港、印尼、日本、馬來西亞的粉絲，分坐4台遊覽車到場緬懷，歌迷們特別拿著CoCo李玟相關的紀念物，現場氣氛溫馨中帶感傷。

李媽媽一現身就啜泣不已，Nancy致詞時她更是忍不住大哭，Nancy大喊3次「媽媽加油」，歌迷們也跟著喊，李媽媽不斷拭淚。Nancy一邊啜泣一邊說：「真正的死亡是所有人把你忘記，我相信不會發生在CoCo身上。」

Nancy透露李玟老公Bruce已斷聯，她每天都為妹妹上香，「以為時間會治癒傷痛，好像沒有想像簡單」，啜泣說：「我沒想過她50歲會不在。」媽媽有沒有夢到李玟？Nancy說：「老人家會難過，我不講太多。」李媽媽在旁哭泣不止，突然喃喃自語：「救救我的妹妹（指李玟）！」由於現場低溫 風又大，冷得人直打顫，Nancy等人趕緊先攙扶她上車，以免她情緒太激動。