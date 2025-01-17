李玟媽媽突喊「救救妹妹」 二姊：Bruce沒聯繫

李玟二姊（左起）、媽媽和大姊不斷啜泣。(記者王聰賢／攝影)

華人天后CoCo李玟 2023年離世，17日是她50歲冥誕，在李媽媽的主動提議及2位姊姊奔相尋覓下，決定在依山傍海、風景優美的新北市金寶山碑林名人區建立紀念雕像公園，並以她當年在奧斯卡 上獻唱的電影「臥虎藏龍」主題曲中文版「月光愛人」為靈感，設立了一尊名為「永遠的月光愛人」唯美雕像。

李玟媽媽、大姊Carol、二姊Nancy都特別飛來台灣，李玟媽媽數度崩潰大哭，兩位姊姊也不斷啜泣，Nancy受訪透露李玟老公Bruce已經都沒有跟她們聯絡，而李玟媽媽突然喃喃自語，氣喊：「救救我的妹妹（指李玟）！」由於現場低溫 風又大，冷得人直打顫，Nancy等人趕緊先攙扶她上車，以免她情緒太激動。

Nancy提到每天都有上香給妹妹，「本來覺得不會難過，但還是會難過，以為時間會治癒傷痛，好像沒有想像簡單」，並啜泣說：「我沒想過她50歲會不在。」至於媽媽有沒有夢到李玟，她說：「老人家會難過，我不講太多。」

李玟二姊致詞。(記者王聰賢／攝影)

先前傳李玟在武漢的墓園無人打理，Nancy今回應：「那一次報導以後，過了一周花都出來了，其實是天氣問題，大家拍到的是背面。」否認墓園荒廢。

李玟「永遠的月光愛人」紀念雕像設置於金寶山碑林名人區，同一區還有已故藝人高以翔、導演齊柏林的紀念雕像，而另一位天后鄧麗君的長眠地，也是在金寶山園區內的筠園。

李玟雕像。(記者王聰賢／攝影)

而雕像出於藝術家王志文之手，耗時一年完成，逼真傳神的模樣讓CoCo家人們看到成品後都忍不住感動到淚流滿面；其中CoCo李玟二姊Nancy從雕塑準備前期就與雕塑家王志文反覆溝通，更花了許多時間挑出CoCo生前的照片讓老師參考，如今看到完美成品呈現在眼前，讓她有感而發地表示看到雕像後彷彿看到CoCo李玟，家人之間滿滿的回憶又再次湧上心頭。