郭雪芙被陳柏霖「兩段式告白吻」狂親60秒 見大咖歌手哭了

郭雪芙(左)、陳柏霖主演「不如海邊吹吹風」。(圖／大川大立提供)

陳柏霖、郭雪芙主演治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」，劇情發展2人自金門海邊夕陽牽手定情後，回到台灣本島進行同居，一段長達一分鐘的「兩段式告白吻」，還有大咖歌手黃大煒驚喜客串，讓郭雪芙淚灑現場。

一場海邊夕陽下浪漫牽手，陳柏霖、郭雪芙確認彼此間微妙情愫，由於必須抓緊短短幾分鐘的日落時光內拍攝，導演何潤東笑言：「陽光時間短，像是捧著黃金在拍攝。」由於拍攝場地滿是岩岸與大石頭，攝影機位調整非常費時，劇組必須精準安排進度以捕捉最美瞬間，何潤東大讚兩位主演都相當投入演出，「這麼慌亂的情況下也能一次完成！」陳柏霖也對該場戲印象深刻：「當天風景和陽光美得讓人完全進入狀況，拍攝過程非常愉快。」郭雪芙則回憶，「時間雖然緊迫，但那場戲真的很特別，光線太美了，讓我們迅速進入情境。」這場戲成為觀眾心中「最浪漫瞬間」之一。

「不如海邊吹吹風」中，陳柏霖和郭雪芙在金門海岸的夕陽下牽手訴情感。(圖／大川大立提供)

本周劇情將迎來更高甜的浪漫時刻，陳柏霖在家中向郭雪芙深情告白，兩人自然而然迎來「兩段式告白吻」，陳柏霖接著更承諾要學會做菜，成為對方專屬依靠，讓畫面甜度破表！陳柏霖笑言和郭雪芙合作多年，默契當然很好，但因為太熟悉彼此，「還是有笑場。」何潤東導演則透露，這場戲完全靠兩位演員的情感自然流露，效果非常完美。