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曾自嘲過氣…香港情歌王子開唱 票房慘澹

和吳宗憲主持整集講不到2句話 曾寶儀認曾陷低潮

記者林怡秀／即時報導
曾寶儀在「大雲時堂」節目中分享靜心冥想。（圖／八大提供）
曾寶儀在「大雲時堂」節目中分享靜心冥想。（圖／八大提供）

台灣資深媒體人李四端主持的全新一季訪談節目「大雲時堂」，首集邀請金鐘主持人曾寶儀；李四端透露，在與曾寶儀暢談靜心跟冥想的過程時，發現自己可能做不到，李四端說：「我大概永遠是一顆浮動的心吧，我缺乏那份造詣，因為我覺得我滿天真地活著。」逗趣自嘲自己的心態似乎不符合年齡，會嘗試努力穩定下來。

節目中曾寶儀回想剛入行時，一度覺得主持人是演藝圈很低端的工作，「因為我們總是成就別人。」之所以會有這樣的想法，她舉例說，因為主持人雖然穿漂亮衣服亮相記者會，但第二天早上不僅沒有版面，有時候甚至連名字都沒有，彷彿沒做過這件事，有時候會覺得委屈；但熱愛主持工作的她，最後也樂觀選擇改變，她表示現在的自己「改變心境，想著做好自己，做一個被人家看得起的人就好。」

曾寶儀透露在主持這條路上，自己幸運的是剛出道身邊就有張小燕、吳宗憲兩位截然不同的主持人榜樣，張小燕教會她格局，吳宗憲則是給了她一門重要的課，叫做「不要想成為別人」，她說：「當時和憲哥主持綜藝節目，有時候錄一整集講沒兩句話，沒辦法見縫插針，也不知道該怎麼接話，其實是非常沮喪的。」最後憑一己之力找到屬於自己的位子，曾寶儀坦言：「我很清楚知道，我不可能成為他們兩個，所以我必須要想盡辦法去找到我到底是誰，堅實的站在我的立基上，往前走。」

曾寶儀(右)日前上李四端主持的「大雲時堂」。（圖／八大提供）
曾寶儀(右)日前上李四端主持的「大雲時堂」。（圖／八大提供）

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