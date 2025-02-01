張艾嘉不想退休 2025繼續培養藝術新人才

張艾嘉2025年計畫繼續培養藝術新人才。（記者王聰賢／攝影）

台灣金馬影后張艾嘉 近年致力於培養藝術人才，對於曾被報導「想退休」一事，她說，2025年繼續培養藝術後進的計畫細節，也強調希望做更多幕後事，但也會持續準備新作品的劇本。

張艾嘉創辦「果實文教基金會」已經36年，至今已經培養超過600名學子，她宣布2025年將邀請香港 導演林奕華、音樂人陳建騏、香港芭蕾舞團藝術總監伍宇烈擔任導師進行「星．梁祝的繼承者們」計畫，從參加過創作營的學員中甄選，預計8月在台灣空總劇場演出。

張艾嘉表示，梁祝是家喻戶曉的故事，適合參與這個計畫的學員，每個人都是梁山伯、每一個人都是祝英台，就像是年輕人自我探索與學習的過程。

林奕華則說，一收到邀請就馬上答應，「這個作品圍繞年輕人、教育與生命的主題，如果能夠過這個機會，讓年輕人去接觸到更多的未來，對小果實們來說是一個很好的禮物。」

張艾嘉從影40年，身分包括演員、歌手、監製、編劇、導演等。主演電影超過200部，是台灣金馬獎與香港電影金像獎的雙料影后。執導、編劇及監製電影超過20部，2014-2018年曾任第6屆台北金馬影展執行委員會主席，她去年以「女兒的女兒」入圍 金馬獎。代表作有「最愛」、「少女小漁」、「心動」、「地久天長」、「燈火闌珊」等。