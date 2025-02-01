我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

張艾嘉不想退休 2025繼續培養藝術新人才

娛樂新聞組／綜合報導
張艾嘉2025年計畫繼續培養藝術新人才。（記者王聰賢／攝影）
張艾嘉2025年計畫繼續培養藝術新人才。（記者王聰賢／攝影）

台灣金馬影后張艾嘉近年致力於培養藝術人才，對於曾被報導「想退休」一事，她說，2025年繼續培養藝術後進的計畫細節，也強調希望做更多幕後事，但也會持續準備新作品的劇本。

張艾嘉創辦「果實文教基金會」已經36年，至今已經培養超過600名學子，她宣布2025年將邀請香港導演林奕華、音樂人陳建騏、香港芭蕾舞團藝術總監伍宇烈擔任導師進行「星．梁祝的繼承者們」計畫，從參加過創作營的學員中甄選，預計8月在台灣空總劇場演出。

張艾嘉表示，梁祝是家喻戶曉的故事，適合參與這個計畫的學員，每個人都是梁山伯、每一個人都是祝英台，就像是年輕人自我探索與學習的過程。

林奕華則說，一收到邀請就馬上答應，「這個作品圍繞年輕人、教育與生命的主題，如果能夠過這個機會，讓年輕人去接觸到更多的未來，對小果實們來說是一個很好的禮物。」

張艾嘉從影40年，身分包括演員、歌手、監製、編劇、導演等。主演電影超過200部，是台灣金馬獎與香港電影金像獎的雙料影后。執導、編劇及監製電影超過20部，2014-2018年曾任第6屆台北金馬影展執行委員會主席，她去年以「女兒的女兒」入圍金馬獎。代表作有「最愛」、「少女小漁」、「心動」、「地久天長」、「燈火闌珊」等。

張艾嘉 香港 入圍

上一則

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母、秀寶寶萌照

下一則

世紀大合體 王力宏同框約翰傳奇 雙帥曝蛇年最強計畫

延伸閱讀

照顧「老小孩」才明白人生 71歲張艾嘉陪97歲母親一起老

照顧「老小孩」才明白人生 71歲張艾嘉陪97歲母親一起老
舒華到「艾嘉食堂」當實習生 全員竟沒人知道她是誰

舒華到「艾嘉食堂」當實習生 全員竟沒人知道她是誰
金馬61╱被爆想退休？張艾嘉：演戲已50幾年 重點轉幕後

金馬61╱被爆想退休？張艾嘉：演戲已50幾年 重點轉幕後
張艾嘉從影50年要退休？李安「這席話」讓她思考到今早

張艾嘉從影50年要退休？李安「這席話」讓她思考到今早

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒