分手情人太義氣 趙駿亞首談包場舊愛電影 揭9年前往事

高宇蓁（右）主演電影「鳳姐」，趙駿亞包場支持。（取材自臉書）

46歲趙駿亞15年前憑「新兵日記」班長角色竄紅，近年重心以經營YT「班長帶你趣」為主。經歷幾段失敗戀情，唯獨跟其中一位舊愛高宇蓁關係良好，去年底他包場她監製、主演的電影「鳳姐」，其實就是回報9年前她豪氣包場支持他的「報告班長7」。

趙駿亞用「情深意重」形容彼此關係，但已無關情愛。既然曾交往，至今也是「很多話都能講」的關係。趙駿亞電影上映時，直接跟高宇蓁說：「前男友第一次拍電影，包個場吧。」她一口答應：「那有什麼問題。」帥氣包了百人廳，讓他在導演梅長錕前極有面子。

去年換高宇蓁電影上映，趙駿亞跟威廉、明金成遺孀林沛締（Patty）一塊包場力挺，高宇蓁現身映後，幫50位觀眾一一在海報上簽名。趙駿亞的觀後感頗有趣：「她被欺負時令人難過，她兇別人時令人熟悉。」也發自內心對高說：「電影有沒有大賣，妳都成功了。」而高宇蓁現任男友還跑來一塊合照。

11年前，趙駿亞跟高宇蓁還合作過大愛劇場「情牽萬里」，趙先接下，女主角換人，找來高宇蓁，當時他被問「可以同台嗎」，也是一口答應「當然沒問題」。兩人關係良好，當年為何走不下去？趙駿亞說：「年紀輕嘛，爭執多，我倆個性都著急。她現在眼神變得很輕柔，有種慵懶感覺。」