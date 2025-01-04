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分手情人太義氣 趙駿亞首談包場舊愛電影 揭9年前往事

記者趙大智／綜合報導
高宇蓁（右）主演電影「鳳姐」，趙駿亞包場支持。（取材自臉書）
高宇蓁（右）主演電影「鳳姐」，趙駿亞包場支持。（取材自臉書）

46歲趙駿亞15年前憑「新兵日記」班長角色竄紅，近年重心以經營YT「班長帶你趣」為主。經歷幾段失敗戀情，唯獨跟其中一位舊愛高宇蓁關係良好，去年底他包場她監製、主演的電影「鳳姐」，其實就是回報9年前她豪氣包場支持他的「報告班長7」。

趙駿亞用「情深意重」形容彼此關係，但已無關情愛。既然曾交往，至今也是「很多話都能講」的關係。趙駿亞電影上映時，直接跟高宇蓁說：「前男友第一次拍電影，包個場吧。」她一口答應：「那有什麼問題。」帥氣包了百人廳，讓他在導演梅長錕前極有面子。

去年換高宇蓁電影上映，趙駿亞跟威廉、明金成遺孀林沛締（Patty）一塊包場力挺，高宇蓁現身映後，幫50位觀眾一一在海報上簽名。趙駿亞的觀後感頗有趣：「她被欺負時令人難過，她兇別人時令人熟悉。」也發自內心對高說：「電影有沒有大賣，妳都成功了。」而高宇蓁現任男友還跑來一塊合照。

11年前，趙駿亞跟高宇蓁還合作過大愛劇場「情牽萬里」，趙先接下，女主角換人，找來高宇蓁，當時他被問「可以同台嗎」，也是一口答應「當然沒問題」。兩人關係良好，當年為何走不下去？趙駿亞說：「年紀輕嘛，爭執多，我倆個性都著急。她現在眼神變得很輕柔，有種慵懶感覺。」

每年元旦，趙駿亞都會去衝浪，期許新的一年精神能更好，今年也不例外。由於衝浪地點就在金山附近，他還去祭拜已逝導演好友明金成。雖然已經奔5，但衝浪時並未感受到體力變弱，可能跟持續上山下海有關，目前他除了拍片、接業配，就是帶登山團，形容就是「過過小日子」。

高宇蓁（左）、趙駿亞分手後曾在大愛劇場「情牽萬里」演夫妻。(圖／大愛提供)
高宇蓁（左）、趙駿亞分手後曾在大愛劇場「情牽萬里」演夫妻。(圖／大愛提供)
每年元旦衝浪已成趙駿亞的必經儀式。(圖／chunya提供)
每年元旦衝浪已成趙駿亞的必經儀式。(圖／chunya提供)
趙駿亞（右）拍YT常請辣妹參加。（取材自Instagram）
趙駿亞（右）拍YT常請辣妹參加。（取材自Instagram）
趙駿亞被大自然療癒。（圖／chunya提供）
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