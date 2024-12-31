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他氧氣瓶用盡殉職 五月天阿信1舉動 全場默契感動爆

記者梅衍儂／即時報導
五月天在桃園開唱。（相信音樂提供）
五月天在桃園開唱。（相信音樂提供）

台灣天團五月天跨年桃園演唱會煙火超寵粉，不但長達1分40秒，更加碼到708發，在「笑忘歌」的歌聲中迎來2025年，全場2.5萬人嗨爆！

儘管31日冷風呼呼吹，五月天仍帶來熱力演出，不過阿信不時吸著鼻子，看起來凍僵了，石頭更直接在台上喊要擤鼻涕。而31日點歌環節也有感人的一段，去年5月新竹市東區惡火，2勇消不幸殉職，其中金山分隊消防員李詠真的朋友被阿信點到，她表示想點「天天想你」，但可惜今天阿信已經唱過了。

阿信聽了便問：「我有唱過嗎？」台下2.5萬人相當有默契，大喊沒有，於是阿信相當暖心地再唱了一遍，讓全場感動不已，阿信也相當有感觸說：「很榮幸把最後一首歌獻給天使，新年願望希望平平安安快快樂，心裡多了一份感動，唱這首新歌有不同感觸，對我來講、2024對我來說不是多平靜一年，但還是很感謝大家，你們依然在五月天面前陪伴我們，有一句話要跟大家說，這麼多年來我還是最喜歡最喜歡你們！」

倒數完畢後，五月天又帶來「倔強」、「傷心的人別聽慢歌」、「第一天」、「如果我們不曾相遇」等歌，陪歌迷迎接2025到來。

五月天煙火相當漂亮。（相信音樂提供）
五月天煙火相當漂亮。（相信音樂提供）
五月天陪歌迷跨年。（相信音樂提供）
五月天陪歌迷跨年。（相信音樂提供）

五月天 跨年

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