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五月天隱藏神曲聽過嗎？阿信爆氣 怪獸要下跪全說了

記者梅衍儂／即時報導
五月天是演唱會之王。（相信音樂提供）
五月天是演唱會之王。（相信音樂提供）

台灣年末演唱會遍地開花，五月天相隔2年在桃園棒球場開唱，強碰張惠妹、郭富城，怪獸自嘲：「今年票比較好買！」阿信不甘示弱：「阿妹在大巨蛋開演唱會，周邊都震動了，五月天在桃園開演唱會，你們覺得是不是應該要大巨蛋震動起來！」 14度低溫下5個人衣著單薄，不過回到家鄉的熱情讓他們熱血沸騰，阿信更是嗨喊：「五月天終於回到台灣！」

身為演唱會之王，五月天在桃園開6場共吸引15萬人，但年底搶人大戰太激烈，阿信傲嬌對台下說：「你們買今天的票就是不想跟五月天跨年！」怪獸為歌迷解圍，說人家想把跨年留給張惠妹，阿信說：「你們點阿妹的歌今天怪獸可以唱。」他鼓動歌迷要嗨到讓大巨蛋都感受到，自己都笑了：「誇張，那真的太遠了。」

28日點歌環節萬哏齊發，冠佑點了一位舉著「瑪莎哥疼愛我」字報的女歌迷，阿信要對方和瑪莎交換IG，瑪莎羞到滿臉通紅，連忙說：「我要先問老婆，老婆今天有來，不能在外面隨便疼愛別人。」最後唱了「明白」給這位歌迷。

怪獸點到2位台大社會系的學妹，歌迷做了點歌籤筒，五月天請工作人員拿到台上來抽，結果出現了他們未出道時的歌「金色大街」，阿信氣到揉爛籤紙，歌迷哀求說自己已經聽了58場五月天演唱會，多年前錯過後，希望可以再聽到五月天唱這首歌，冠佑全身都很抗拒，笑說：「想聽的能量一定要一直累積！」意思是不會讓歌迷如願。

歌迷苦苦哀求，甚至想要跪下來求怪獸，怪獸笑說：「不然這樣，我跪你好不好！」不過寵粉的五月天，最後還是唱了「金色大街」，阿信笑說：「可能很多人好奇五月天到底在掙扎什麼，不就一首歌嗎？其實五月天在出道以前寫了一些歌曲，有些還不錯，有些壞掉不能用，『金色大街』就是沒用的那首，你們硬要聽沒用的！」自嘲就算是天團，也是有寫出不OK的歌的時候。

五月天在桃園嗨唱。（相信音樂提供）
五月天在桃園嗨唱。（相信音樂提供）
五月天這回演唱會增加260顆環場燈具。（相信音樂提供）
五月天這回演唱會增加260顆環場燈具。（相信音樂提供）

五月天 跨年 低溫

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