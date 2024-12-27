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台灣男星53歲迎二寶 自爆精蟲被嫌「尾巴太短」

記者葉君遠／綜合報導
馬力歐努力打造舒適環境讓老婆小孩不受苦。（記者葉君遠／攝影）
馬力歐努力打造舒適環境讓老婆小孩不受苦。（記者葉君遠／攝影）

台灣男藝人愈來愈晚生，56歲的趙正平兒子耶誕節剛出生、53歲的馬力歐兒子明年3月也將報到，演藝圈半百得子的包括九孔、康康、潘若迪、馬國賢和沈玉琳，九孔笑說，「我許願能看到女兒大學畢業，那年我80歲，過程盡量別留級，她一留級我就等不及，先走了」。

馬力歐女兒卜蜜已經6歲，第2胎改用人工受孕方式，前後3次花了20多萬，生殖醫學中心看了他的精蟲，健康狀況不良尾巴偏短，他笑說，「這又不像兵馬俑每個都長得一樣，當然會有長有短，中心用技術去篩選，失敗了2次，第3回才成功」。

他決定兒子叫「卜大萬」，「是本名，因為我是演員，叫兒子『大腕』，希望他成為有本事的人，我把這名字放到谷歌上查，分數非常高」，為何眾多男星都這麼晚才生小孩？「當然希望有經濟基礎才生，我一個人沒關係，但不能讓老婆小孩吃苦」。

馬力歐說，他年輕時全身名牌，到了45歲才看破一切做財務規畫把債還清，沒多久就遇見老婆，「老天爺把一切都安排好了，她若早5年遇見我，我還在夜夜笙歌，是不可能結婚的，如今有了老二，還剛買了房子，我要盡全力拚了，計畫10年內把房貸還清」。

馬國賢54歲，去年才生小孩，頭髮不染早已全白，馬力歐說自己頭髮一半是白的，為上節目才染髮，送小孩上學，遇到的家長都小自己一輩，有沒有被叫「爺爺」？他笑還沒有，但兒子20歲時，他已經73歲了，真的有點辛苦。

卜大萬再3個月來報到，馬力歐笑說可以跟趙正平的兒子當同班同學，「兒子成長過程若要叫我陪他跑，我體力不行不太可能，這年紀有小孩，就麻煩請老婆多擔待照顧，她小我11歲還可以，而我就去全力拚事業」 。

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