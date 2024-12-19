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林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性

記者陳穎／綜合報導
林依晨(左)和吳可熙在「失明」是學姊妹，有曖昧情愫。（圖／周子娛樂提供）
林依晨(左)和吳可熙在「失明」是學姊妹，有曖昧情愫。（圖／周子娛樂提供）

林依晨首監製的電影「失明」，在近日最新公布的2025 年「鹿特丹國際影展」（IFFR）中入選金虎獎主競賽單元(Tiger Competition)。這是台灣電影繼2012年趙德胤的「歸來的人」睽違13年後再次入選「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元的肯定。林依晨表示，非常開心，非常感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，期待能讓更多觀眾切身感受到這個既傷痛又美好的愛情故事。

由新銳導演周美豫執導，林依晨、黃茂昌擔任監製的電影「失明」，林依晨表示，感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，尤其感謝導演周美豫，一路從經紀專業，又進修導演創作，且獲得專業肯定，很感謝她處女座永遠朝完美修正的個性，成就了這部片，也拓寬了我在創作上更多樣的可能性。

電影「失明」主演陣容包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員，將在2025鹿特丹影展中全球大首映，林依晨表示，非常期待也非常緊張，努力嘗試從我們創作團隊特有的視角，去討論這個同時具在地特色與普世性的故事，希望能讓觀眾們有深刻的觀影感受。

主演吳可熙也說：「這是一部極具挑戰又有成就感的作品，十分感動，期待電影能盡快與大家見面」主演劉敬也表示，非常期待電影的首映，這是我第一部長片作品，有點小緊張，期待自己在大螢幕上會是怎麼樣的感覺，能參與這部電影我與有榮焉。

電影「失明」改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，是導演周美豫的第二部長片，在2020金馬創投入選FPP、2024金馬創投入選WIP，並榮獲「臺北文創劇作獎」大獎的肯定，此次又接著獲選鹿特丹影展老虎競賽單元。

林依晨在「失明」飾演「許書儀」是世俗眼光中賢妻良母。（圖／周子娛樂提供）
林依晨在「失明」飾演「許書儀」是世俗眼光中賢妻良母。（圖／周子娛樂提供）

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