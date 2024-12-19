林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性

林依晨(左)和吳可熙在「失明」是學姊妹，有曖昧情愫。（圖／周子娛樂提供）

林依晨首監製的電影「失明」，在近日最新公布的2025 年「鹿特丹國際影展」（IFFR）中入選金虎獎主競賽單元(Tiger Competition)。這是台灣電影繼2012年趙德胤的「歸來的人」睽違13年後再次入選「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元的肯定。林依晨表示，非常開心，非常感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，期待能讓更多觀眾切身感受到這個既傷痛又美好的愛情故事。

由新銳導演周美豫執導，林依晨、黃茂昌擔任監製的電影「失明」，林依晨表示，感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，尤其感謝導演周美豫，一路從經紀專業，又進修導演創作，且獲得專業肯定，很感謝她處女座永遠朝完美修正的個性，成就了這部片，也拓寬了我在創作上更多樣的可能性。

電影「失明」主演陣容包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員，將在2025鹿特丹影展中全球大首映，林依晨表示，非常期待也非常緊張，努力嘗試從我們創作團隊特有的視角，去討論這個同時具在地特色與普世性的故事，希望能讓觀眾們有深刻的觀影感受。

主演吳可熙也說：「這是一部極具挑戰又有成就感的作品，十分感動，期待電影能盡快與大家見面」主演劉敬也表示，非常期待電影的首映，這是我第一部長片作品，有點小緊張，期待自己在大螢幕上會是怎麼樣的感覺，能參與這部電影我與有榮焉。