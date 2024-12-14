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郭雪芙請長假飛歐洲追愛 不排斥「先有後婚」

記者趙大智／綜合報導
郭雪芙請假兩周和男友飛歐洲過聖誕假期。（記者趙大智／攝影）
郭雪芙請假兩周和男友飛歐洲過聖誕假期。（記者趙大智／攝影）

郭雪芙日前出席飾品活動，一襲粉紅洋裝露出香肩，熱戀中的她狂冒粉紅泡泡，鬆口為了聖誕假期已請假兩個禮拜，跟老外男友歐洲雙宿雙飛，還甜喊他「Sweet heart」。是否趁機見對方爸媽？她未否認，萬一對方突然求婚？她嘴上說「不想有驚喜」，接著卻說不排斥先有後婚。

郭雪芙出道16年首次認愛，對象就是這位年紀小她幾歲的捲髮老外，但其他細節嘴超緊，叫什麼名字、是歐洲哪國人、做什麼工作全都絕口不提。男友都怎麼叫她？答案很有意思，是洋腔洋調的喊她「薛富」，而不是英文名Puff，經紀Elsa笑說：「老外可能覺得叫食物（泡芙）很怪吧。」

能不能講出老外男友的兩個優點？郭雪芙倒是沒想很久，也不打高空，還多送一個優點：「有耐心又善良，還有很帥！」交往至今有送過什麼禮物嗎？她想半天，最後吐出「有送過花」這答案。

關於見雙方家長這題，郭雪芙習慣性的語焉不詳，只說不喜歡突然被求婚的那種「驚喜」，自己也不可能閃婚，但卻提到單身時乾媽有建議「不用結婚也沒關係，先有個小孩」。

被問到是否農曆年會帶男友見自己的家人，她則說：「應該不會，太早了、太快了，可能明年的農曆年吧。」指的是2026年。

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