江蕙明年唱大巨蛋？主辦單位檔期提前洩密

江蕙封麥九年後確定復出，明年歌迷有望看到她精采演出。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

國寶級天后江蕙確定明年復出開個人演唱會，已向高雄巨蛋申請場地，她日前助陣周杰倫 大巨蛋演唱會兩場，加上國慶晚會，一共三度「預習」大巨蛋舞台，是否挑戰大巨蛋開個人演唱會？主辦單位寬宏藝術也給出答案。

江蕙復出各界關注，她在國慶晚會的演出證明實力猶在，大眾的高度關注足以說明她的號召力仍十分強大。先前寬宏藝術鬆口已向高雄巨蛋申請明年7到12月的檔期，而江蕙上周擔任周杰倫大巨蛋首日和第三天的嘉賓，演唱「菊花台」和「煙花易冷」讓現場3.8萬人如癡如醉。外界好奇，大巨蛋是否也會成為她復出的選項之一？

對此，寬宏證實向大巨蛋申請檔期：「我們確實有申請明年7月到12月的場地，目前都在等場地相關申請結果的確認，謝謝。」

而大巨蛋在周杰倫之後由張惠妹接棒，日前她現身周董演唱會，坐在包廂獻唱過足癮，經紀人陳鎮川表示經過實地考察，她將會為大巨蛋打造全新舞台，想要盡可能貼近每一位買票入場的歌迷。