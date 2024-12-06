大巨蛋首秀 周杰倫合唱二姐 江蕙笑稱：又要整我

周杰倫(左)2015年在江蕙演唱會上合作「落雨聲」一曲結緣，私下互動如同親姊弟。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫 5日在台北大巨蛋開唱，他對台下3萬8000名觀眾說：「這是一個非常有意義的日子，就在今天你們陪我一起破蛋，有些人覺得奇怪，怎麼不回家唱歌」，他提到之前開嗆小巨蛋不給檔期一事，「有個比較小一點的蛋，但我比較任性一點，那個蛋不給唱 ，高雄也不錯啊，有些校園也是可以啊，封街演唱會也是可以啊」。

周杰倫坦言自己任性又糾結，自嘲自己是「糾結倫」，既然和小巨蛋有不愉快的歷史，他索性目標瞄準更大的大巨蛋，「我常經過大巨蛋，因為我在東區有個潮牌店，我就想說什麼時候蓋好」，但糾結如他，他又覺得「算了，不知道什麼時候蓋好」，而且搞不好蓋好別人就拿去唱了，後來公司跟我講好像有機會喔，我就想說，有這個機會回來唱，為什麼不回來唱」。

周董說完，開始介紹來看的星友，此時阿Ken坐在台下，手中突然多了一支麥克風，搞笑一一介紹庾澄慶、A-Lin、余文樂等人，隨後說：「有個神祕嘉賓要介紹一下，今天可以說是提早過年。」鏡頭隨即轉到另一邊，昆凌、周媽媽和「二姐」江蕙並列而坐，歌迷尖叫聲不絕於耳。

周董請江蕙唱一首自己的老歌，她傲嬌回：「剛那麼多歌手，為什麼不叫他們唱？」其實江蕙是當天的重量級嘉賓，雙方合唱「星晴」，周杰倫牽她上台，江蕙笑說：「他一直在整我，從12月1號就問我『會來吧』，我到後台他問我『呷飽未』，然後就不理我了，我就覺得這場怎麼特別殷勤，還問我是不是跟他媽媽坐，我就知道這人又要整我了。」

噓！星聞報導，周杰倫演唱唱，許多大咖、明星都到場朝聖；不過台下卻發生小插曲，有歌迷在網上控訴啦啦隊女神林襄與李芷霖站在椅子上看演唱會，甚至開閃光影響其他人，讓歌迷們氣轟：「坐在她們後面眼睛都瞎掉了」。對此，林襄和芷霖也出面道歉。