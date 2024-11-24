周湯豪演唱會噴淚告白粉絲 手拿內衣秒破防

周湯豪（中）身兼歌手、創意總監、造型總監。（圖／環球音樂提供）

台灣藝人周湯豪身兼歌手、創意以及造型總監，23日站上台北小巨蛋，展開連2場的升級版「motorola呈獻 周湯豪REALIVE（R2）特仕版」演唱會，談到對粉絲的謝意，他忍不住哽咽噴淚，「謝謝你們陪我一起走過，我想要趁這個機會，好好地用我的近視眼睛看到你們每一個人的臉」，氣氛感人。

相隔2年重返小巨蛋，他坦言速度之快超越自己想像，「 謝謝你們給我力量，謝謝你們給我支持，這場演唱會我捨不得淘汰換新，這場就是我的靈魂、我的生命，不只是我的影像、創作、音樂、表演，也是我的人生」。

他說每當站上舞台，便會展現家人不曾見過的那一面，勇於流露不敢釋放的力量，等於是一步步地向全場萬名觀眾掏心掏肺，他說：「人生不容易，往往很難在生活中分享我的情感，但是我想跟你們說，當你有需要，我永遠在你身旁。」送給全場「NEED YOU」一曲。

而在他準備演唱「THANKS FOR THE LOVE」前，喊話前7場都自我叮嚀不能哭，因為有了全場支持的力量，他才能夠勇往直前拚了14年，「你們正在經歷我人生中很重要的段落，希望讓你知道，我有多需要你們」，只是當他感性地道出肺腑之言，手上卻甩著觀眾送上的內衣，他忍不住爆粗口說：「X！手上拿奶罩，然後講這個。」全場忍不住莞爾一笑。

周湯豪表示很珍惜這次升級版的演出機會，有了粉絲支持，讓他能夠無所畏懼朝向夢想前進，或許是想起這些年的點滴，他難掩激動掉下男兒淚，接著一一向家人、工作團隊表達謝意，氣氛感人。

既然是升級版，他與團隊以近2000片LED、632顆燈、15台雷射、百萬道迷幻光束的設備，讓小巨蛋一下子是超炫時尚伸展台，下一秒又變身巨型潮流夜店，且加長延伸舞台深入搖滾區觀眾，近距離地貼近歌迷。