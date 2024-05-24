我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

卡翠納颶風雙胞胎被將軍救出 19年後高中畢業致謝

「九龍城寨」4少鋒頭出盡 大反派「王九」伍允龍圈粉無數

記者陳建嘉／即時報導
反派伍允龍在片中極為搶戲，導演還怕他搶風頭剪掉不少戲份。(華映提供)
反派伍允龍在片中極為搶戲，導演還怕他搶風頭剪掉不少戲份。(華映提供)

香港動作鉅片「九龍城寨之圍城」全台上映7天票房將近1500萬台幣(約46萬美元)，而早些上映的香港票房則已破7000萬港幣(約900萬美元)，中國更飆破26億台幣(約8000萬美元)，「城寨4少」風靡全網之外，連大反派「王九」伍允龍也是愈壞愈圈粉，其實他真面目十分帥氣，且自小練武，還是葉問的嫡傳徒孫，也曾當過謝霆鋒帥父，導演鄭保瑞還因為怕他太搶鏡，剪掉他3分之一的戲。而「九龍城寨」不只各地票房狂飆，國際熱度也攀升，將於新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、愛爾蘭陸續上映。

片中「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑的魅力襲捲網路，扮演反派「王九」的伍允龍除了有強大武功，更因身懷「金鐘罩鐵布衫」硬氣功，戰鬥值極高而備受討論，伍允龍為答謝影迷，回應說：「看過的觀眾好感謝你，還沒看的趕快去感受一下！」伍允龍在香港出生，自小隨家人移民美國，擁有伊利諾大學厄巴納香檳分校學士及碩士學位，7歲開始學武，16歲獨身返回香港，舅父推薦詠春名師黃淳樑，成為葉問的嫡傳徒孫，後來當過謝霆鋒的詠春拳師父。

片中伍允龍頂著長捲假髮，始終戴墨鏡，不少觀眾反應一度誤以為是郭富城一人分飾二角，伍允龍說，墨鏡是「導演有講明的，整部戲都不能拿下來」，不過，伍允龍透露唯有一場他要殺「大老闆」洪金寶的戲，因為是其角色的轉變關鍵，想讓觀眾透過眼神見到他的傳達，所以跟導演商量拿下。

另外，導演鄭保瑞提到美術指導麥國強領導團隊辛苦搭出的「九龍城寨」，拍完還是得拆光，用心搜集的道具保留過1年，但存放倉庫租金過高，只能放棄，如今計畫再拍續集，這些浩大工程仍得重新再做一次；另外，有影迷發現，九龍城寨是在香港的邵氏片場、西貢成豐片場、元朗屏山達德學校等處搭建。電影裡的茶餐廳、廟宇等走廊等景就是在達德學校改建的，但其實這間廢棄的學校，在香港被傳說是「猛鬼學校」，早在1998 年便停用荒廢至今，鬧鬼傳言不斷，被國家地理頻道評為「亞洲十大恐怖地方」，但仍偶有影視作品或MV前往取景。「九龍城寨之圍城」現正熱映中。

「九龍城寨之圍城」的搭景場地其實在廢棄學校。(華映提供)
「九龍城寨之圍城」的搭景場地其實在廢棄學校。(華映提供)

香港 謝霆鋒 新加坡

上一則

中國「神仙姐姐」出席時裝秀 性感裙裝下疑似真空

下一則

黃志瑋現身《狐妖小紅娘月紅篇》 隔15年同台楊冪

延伸閱讀

稱香港、台灣是「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

稱香港、台灣是「國家」 香港舉重健力總會主席辭職
「九龍城寨之圍城」坎城放映 外媒讚充滿香港情懷

「九龍城寨之圍城」坎城放映 外媒讚充滿香港情懷
43歲謝霆鋒戴墨鏡紮小辮 像極老爸謝賢

43歲謝霆鋒戴墨鏡紮小辮 像極老爸謝賢
GUCCI早春大秀登泰特倫敦 謝霆鋒、凱特摩絲同場看秀

GUCCI早春大秀登泰特倫敦 謝霆鋒、凱特摩絲同場看秀

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
楊冪在新劇中扮演狐族大當家。(取材自微博)

對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…

2024-05-20 22:50
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」