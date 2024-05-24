「九龍城寨」4少鋒頭出盡 大反派「王九」伍允龍圈粉無數

反派伍允龍在片中極為搶戲，導演還怕他搶風頭剪掉不少戲份。(華映提供)

香港 動作鉅片「九龍城寨之圍城」全台上映7天票房將近1500萬台幣(約46萬美元)，而早些上映的香港票房則已破7000萬港幣(約900萬美元)，中國更飆破26億台幣(約8000萬美元)，「城寨4少」風靡全網之外，連大反派「王九」伍允龍也是愈壞愈圈粉，其實他真面目十分帥氣，且自小練武，還是葉問的嫡傳徒孫，也曾當過謝霆鋒 帥父，導演鄭保瑞還因為怕他太搶鏡，剪掉他3分之一的戲。而「九龍城寨」不只各地票房狂飆，國際熱度也攀升，將於新加坡 、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、愛爾蘭陸續上映。

片中「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑的魅力襲捲網路，扮演反派「王九」的伍允龍除了有強大武功，更因身懷「金鐘罩鐵布衫」硬氣功，戰鬥值極高而備受討論，伍允龍為答謝影迷，回應說：「看過的觀眾好感謝你，還沒看的趕快去感受一下！」伍允龍在香港出生，自小隨家人移民美國，擁有伊利諾大學厄巴納香檳分校學士及碩士學位，7歲開始學武，16歲獨身返回香港，舅父推薦詠春名師黃淳樑，成為葉問的嫡傳徒孫，後來當過謝霆鋒的詠春拳師父。

片中伍允龍頂著長捲假髮，始終戴墨鏡，不少觀眾反應一度誤以為是郭富城一人分飾二角，伍允龍說，墨鏡是「導演有講明的，整部戲都不能拿下來」，不過，伍允龍透露唯有一場他要殺「大老闆」洪金寶的戲，因為是其角色的轉變關鍵，想讓觀眾透過眼神見到他的傳達，所以跟導演商量拿下。