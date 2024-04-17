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被酸臉圓微走心 小S：50歲必須收山

娛樂新聞組╱綜合報導
小S近來主持節目時，趁著錄影空檔拍影片與粉絲們閒聊，影片中她更語出驚人表示，「到了50歲之後，我就必須收山了」。 (取材自臉書)
小S近來主持節目時，趁著錄影空檔拍影片與粉絲們閒聊，影片中她更語出驚人表示，「到了50歲之後，我就必須收山了」。 (取材自臉書)

小S近來主持節目「小姐不熙娣」時，趁著錄影空檔拍影片與粉絲們閒聊，影片中她更語出驚人表示，「到了50歲之後，我就必須收山了」，一席話引發中國網友熱議，還登上微博熱搜榜。

小S表示，眼看著今年6月份就要滿46歲，話鋒一轉則提到自己在50歲後會有小小的變化，直言「到了50歲之後，我就必須收山了」。她解釋，收山的意思是例如不會再耍騷，或者試圖勾引別的男生等等，「就是50歲以前，我可以再稍微找回一點性感、漂亮的小S」，因此才決定要施行減肥計畫。

她透露，先前被許多網友們酸「臉很圓」，雖然表面裝作不在意，但內心還是有點小走心，今年過完年後便開始施行「一天一餐」計畫，雖然大家說她的方法都是錯誤的，因為她只吃晚餐但大家則建議她可以改成吃午餐。此外，她也分享自己的減肥菜單，「雞胸肉搭配糙米飯」，並強調「但是我還是會搭配一杯Tequila加溫熱水」。她解釋，「減肥我願意、吃雞胸肉I'm fine，不吃白米我也OK」，但要她別喝酒則是不可能的事情。

她表示，這個減肥計畫施行了兩個禮拜後，便發現臉已經稍微變尖了。被問減重幾公斤？她則認為別輕易站上體重計測量，強調「你肉眼看自己的身體是最清楚的」，害怕自己測量體重後壞了好心情。最後，她自信地向粉絲們喊話，「還有來看我的節目，你就可以知道，我的臉有在慢慢地在變化」。

小S 減重 微博

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