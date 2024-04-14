出道28年首攻蛋 梁詠琪送暖花蓮

梁詠琪出道28年首度攻蛋，演唱會吸引1萬1000人到場。(記者王聰賢／攝影)

梁詠琪出道28年首度攻蛋，常到台灣旅遊的她十分關切花蓮地震 的新聞，這次特別在開場前獻上一段文字為花蓮受災的人們祈福，同時也為救災的辛苦工作然人員打氣，螢幕文字寫著：「人生無常，天災無情，衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，祝願大家健康、平安。」

梁詠琪演唱會吸引1萬1000人，祭五大「時空彩蛋」，特別設計的歌單中，隱藏10首台北場獨家首唱金曲，都是梁詠琪第一次在台灣演唱；鮮少在舞台上熱舞的梁詠琪，還為了演唱會秀出舞蹈才華，在舞台上深情唱著抒情經典的她一秒變身舞伶；而「能文能舞」的她更獻出鋼琴演奏的音樂才能，在演唱經典歌「錯過」時自彈自唱。

在沒練團的時候，梁詠琪幾乎都待在家裡練舞、練唱、背歌詞，自曝常對著家裡櫥櫃唱歌：「因為我發現我在廚房練唱回聲特別好聽，女兒常常看到我對著櫥櫃猛唱，都會說『媽咪對著櫥櫃開演唱會！」

梁詠琪透露這次老公、女兒全家都飛到台灣為她應援：「女兒很喜歡我唱『膽小鬼』、『中意他』、『失蹤』，她都會跟著又唱又跳。」至於老公則是給予許多精神支持，她表示：「很感謝老公在我彩排時幫我分擔家事，讓我可以安心練唱。」

除了家人專程飛到台北支持，有著好人緣的梁詠琪還讓許多明星到場朝聖演唱會，其中包括閨密楊采妮、李心潔、許茹芸，還有徐若瑄 、溫昇豪、楊千霈、陳姸霏、孫沁岳及音樂製作人李思菘 ，港台馬藝人齊聚為梁詠琪應援。