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曾敬驊親自剃頭 雨夜挨打咬牙隱忍

記者陳慧貞／綜合報導
曾敬驊為影集「如果我不曾見過太陽」親自剃髮。(圖／一諾影視提供)
曾敬驊為影集「如果我不曾見過太陽」親自剃髮。(圖／一諾影視提供)

曾敬驊主演黑色愛情影集「如果我不曾見過太陽」，拍攝近半年即將殺青，劇中曾敬驊飾演連續殺人犯，來到「剃頭日」，他親自執刀剃頭，象徵將角色送入下一階段。戲裡許多武打戲，他也堅持親自上陣，一次雨夜中，寒流來襲，他慘遭毆打，最後倒躺在濕冷冰涼地板上，拍攝持續一整晚，他一聲不吭，只為追求最理想的畫面，敬業的態度令兩位導演和現場工作人員心疼不已。

「如果我不曾見過太陽」拍攝即將畫下句點，該劇自開拍後，官方社群就不斷湧入網友私訊，對男主角髮型相當好奇與關心，紛紛留言：「這麼陽光的少年怎麼可能是殺人犯」、「什麼時候換髮型？」、「好期待曾敬驊的平頭」、「帥哥的考驗基準就是平頭，驊驊是通過考驗很多次的人，更期待這次殺人犯的平頭會怎麼呈現了。」

曾敬驊分享剃頭感覺，想起入伍前「30秒速剪」記憶，此次為了角色「李壬曜」再次把頭髮剪掉，他坦言是完全不一樣的心情，「這五個月跟著『壬曜』一起經歷很多事，把頭髮剃了，就好像也把那些『壬曜』過去經歷的苦痛一起拋到腦後，有一種重新開始或是將一切做個結束的感覺。」

而他親自剃頭毫不猶豫，一旁製作人看了卻很緊張，深怕成品不知會變什麼樣，最終還是交由髮型師完成善後，呈現帥氣「李壬曜」。

「如果我不曾見過太陽」由金獎製作人麻怡婷領軍「一諾影視」，聯手「想見你」編劇組合簡奇峯、林欣慧，集結曾敬驊、李沐、姚淳耀、程予希、馬志翔、袁子芸、江齊等等一眾實力派演員，由導演蔣繼正與簡奇峯共同執導。

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